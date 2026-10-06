VIDEO: divi okupanti pirms kārtējā "Shahed" palaišanas nolēma pozēt fotogrāfijai, nenojaušot, ka viņi paši kļuvuši par mērķi
Ukrainas 100. atsevišķās mehanizētās brigādes FPV drons veica triecienu Krievijas reaktīvā "Shahed" drona palaišanas pozīcijai un pikapam brīdī, kad netālu esošie Krievijas karavīri fotografējās. Video publicējusi Ukrainas brigādes vienība "Cursed Empire".
FPV drona kamerā redzams, ka krievu okupanti pirms kārtējā nozieguma pastrādāšanas un reaktīvā "Shahed" drona palaišanas vēlas palielīties soctīklos un iemūžināt savu "varonību". Viņi nenojauš, ka paši kļuvuši par mērķi un pēc pāris sekundēm tiks pakļauti uzbrukumam. Var tikai iztēloties, cik liela bija eksplozija un kādas bija sekas. Visticamāk, ka tas bija pēdējais foto šo okupantu izpildījumā.
Ukrainas 100. atsevišķās mehanizētās brigāde izvietota Kostjantiņivkas sektorā. Tās uzdevums ir pretinieka elektroniskās karadarbības sistēmu, sakaru līdzekļu, transportlīdzekļu un kājnieku iznīcināšana, izmantojot modernus FPV dronus, kas aprīkoti ar automātiskās mērķēšanas tehnoloģiju.
Vienības "Cursed Empire" operatori saņēmuši īpašu FPV dronu partiju, kas aprīkoti ar automātiskās mērķēšanas tehnoloģiju.
Ar tiem iznīcinātas vairākas automašīnas, UAZ "Buhanka", kā arī Krievijas karavīri - pat gadījumos, kad pretinieka elektroniskās karadarbības līdzekļi pārtrauca video signālu vai drona vadību.
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 6. oktobra rītam sasnieguši 1 544 260 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 1540 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 396 (+3) tankus, 25 494 (+7) bruņutransportierus, 50 785 (+52) lielgabalus un mīnmetējus, 2184 (+2) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1688 (+2) zenītartilērijas iekārtas, 443 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 2866 (+7) sauszemes bezpilota sistēmas, 549 986 (+1891) bezpilota lidaparātus, 5126 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 158 551 (+566) automobiļus un autocisternas, kā arī 4795 (+2) specializētās tehnikas vienības.