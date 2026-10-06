Vācijā aizturēts bijušais izlūkdienesta šefs Hannings - viņš tiek turēts aizdomās par spiegošanu citas valsts labā
Vācijā aizturēts bijušais ārējās izlūkošanas dienesta BND vadītājs Augusts Hannings, kuru tur aizdomās par spiegošanu, valsts nodevību un slepenas informācijas iegūšanu ārvalsts interesēs, vēsta laikraksts "Bild".
Saskaņā ar Bild informāciju prokuratūrai ir aizdomas, ka Hannings iegādājies slepenu informāciju no kāda bijušā BND darbinieka un plānojis to pārdot tālāk. Citi Vācijas mediji savukārt vēsta, ka bijušais dienesta vadītājs, iespējams, gadiem ilgi privāti saņēmis slepenu informāciju no sava kādreizējā biroja vadītāja.
Vācijas ģenerālprokuratūra apstiprinājusi, ka pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Saistībā ar izmeklēšanu, aizturēts arī kāds BND darbinieks, kas viņam piegādājis slepeno informāciju.
Hannings vadīja BND no 1998. līdz 2005. gadam, bet pēc tam darbojās privāta drošības padomnieka statusā. Izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad atklāta iespējama Vācijas kanclera birojam paredzētu izlūkošanas ziņojumu noplūde. BND un Vācijas Federālās prokuratūras pārstāvji uz mediju lūgumiem sniegt sīkāku komentāru par notikušo vēl nav atbildējuši.