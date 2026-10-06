ES gatavo stingru atbildi uz Krievijas hibrīduzbrukumiem
Eiropas Savienībā valda bažas par Krievijas hibrīdkara pastiprināšanos pret Eiropas valstīm, un tiek apsvērta jaunu ierobežojumu noteikšana Krievijas diplomātiem.
Eiropas Savienība jaunās sankciju paketes pret Krieviju ietvaros varētu ieviest papildu ierobežojumus Krievijas diplomātiem. Par to, atsaucoties uz avotiem Eiropas diplomātiskajās aprindās, vēsta "Euronews".
Saskaņā ar "Euronews" rīcībā esošo informāciju ES ir nopietni nobažījusies par Krievijas hibrīdkara pastiprināšanos pret Eiropas valstīm. Izskan pieņēmumi, ka ar hibrīduzbrukumiem varētu būt saistīti arī Krievijas diplomāti.
Tādēļ jaunās sankciju paketes ietvaros varētu tikt noteikti papildu ierobežojumi Krievijas diplomātu pārvietošanās iespējām Eiropā. Tāpat tiek ierosināts pastiprināt Krievijas diplomātu pārbaudes.
Šādas iespējas pašlaik tiek apspriestas Briselē, taču konsultācijas vēl ir agrīnā stadijā.
Eiropā tiek uzskatīts, ka Krievija varētu būt saistīta ar provokāciju, kurā Leipcigas lidostā Vācijā tika izmantots bezpilota lidaparāts, kā arī ar aizsardzības nozares uzņēmuma dedzināšanu Igaunijā.
Septembrī no Ungārijas tika izraidīti desmit Krievijas diplomāti, kuri tika apsūdzēti darbībās, kas nav savienojamas ar 1961. gada Vīnes konvenciju.
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Jāatgādina, ka 2025. gadā Eiropas Savienība 19. sankciju paketes pret Krieviju ietvaros jau ieviesa ierobežojumus Krievijas diplomātiem saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu. Tagad viņiem ir jāinformē par plānotajiem braucieniem uz citām Eiropas valstīm.