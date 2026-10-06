Ugunsgrēku izdevies operatīvi nodzēst, tāpēc nopietnas incidenta sekas nav konstatētas.
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Šodien 11:26
Francijas kodolaviācijas bāzes kuģis liesmās: uz "Charles de Gaulle" izcēlies ugunsgrēks
Uz Francijas vienīgā kodolaviācijas bāzes kuģa "Charles de Gaulle" plānoto remontdarbu laikā izcēlies ugunsgrēks. Par laimi, kodoliekārtas nav cietušas.
Ugunsgrēks izcēlies tehniskajā telpā netālu no aviācijas angāra, vēsta "Le Figaro". Saskaņā ar sākotnējo informāciju aizdegšanās notikusi pēc metāla griešanas darbiem ar gāzes degli.
Ugunsgrēku izdevies operatīvi nodzēst, tāpēc nopietnas incidenta sekas nav konstatētas. Aviācijas bāzes kuģa kodoliekārtas nav bojātas, un incidents nav radījis tiešus draudus kuģa kodolenerģētiskajai iekārtai.
Pašlaik "Charles de Gaulle" atrodas plānotajā remontā Tulonas jūras spēku bāzē.
Šī nav vienīgā nopietnā problēma, ar ko Parīze saskārusies pēdējā laikā. Pēdējās dienās Francijā notiek plaši skolēnu protesti.