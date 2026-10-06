Putins Skolotāju dienas pasākumā trīsreiz nonāk neveiklā situācijā - sajauc dzejoli un nespēj skaidri izteikt savu domu
Krievijas diktators Vladimirs Putins Skolotāju dienai veltītā pasākumā vairākkārt nonācis neveiklā situācijā.
Pirmās divas neveiklās situācijas radās, kad Kremļa vadītājs mēģināja citēt slavenā krievu dzejnieka Fjodora Tjutčeva četrrindi "Ar prātu Krieviju nesaprast". Viņš visas četras rindas nenocitēja precīzi un oriģinālā "Krievijai var tikai ticēt" vietā sacīja "Krievijai vienkārši jātic".
Vienlaikus Putins apgalvoja, ka šo četrrindi Krievijas skolēni esot "uzsūkuši ar mātes pienu". Sociālajos tīklos šis brīdis izraisīja izsmieklus.
Путин процитировал Тютчева, выступая перед учителями https://t.co/Vwu3fyuuWV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 5, 2026
Vēl viena neveikla situācija radās, kad Putins mēģināja skaidrot intelektuālās elites audzināšanas nozīmi. Viņa izteikums bija samudžināts un pēc būtības pauda pretēju domu iecerētajai.
"Mēs nedrīkstam radīt situāciju, kurā mums izveidotos intelektuālā elite, kas ir iemācīta domāt, un cilvēki, kuri, kuri savas intelektuālās attīstības ziņā nonāk otrajā vai trešajā plānā. Šādu situāciju nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Šeit ļoti daudz kas ir atkarīgs no pedagogiem, no skolotājiem!" sacīja Putins.
Путин: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная думающая элита. Сейчас из России «утекают мозги» точно так же, как это было все последние десятилетия. Итогом оказалась война ипотечников с Украиной. Пока в России все идет точно по плану Путина. https://t.co/wKyRPzAu3F— Энергия на шару (@PowerNaShary) October 5, 2026
Sociālajos tīklos daļa komentētāju šo izteikumu interpretēja kā netīšu atklāsmi par Krievijas politiku attiecībā uz jaunatni. Šajā kontekstā norāda arī uz zinātnieku aizbraukšanu no Krievijas, apgalvojot, ka pēdējo sešu gadu laikā valsti pametuši vismaz 60 000 zinātnieku.