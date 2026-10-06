Putins Skolotāju dienas pasākumā trīsreiz nonāk neveiklā situācijā - sajauc dzejoli un nespēj skaidri izteikt savu domu
Foto: Ekrānuzņēmums
"Mēs nedrīkstam radīt situāciju, kurā mums izveidotos intelektuālā elite, kas ir iemācīta domāt," paziņoja Putins.
Pasaulē

Putins Skolotāju dienas pasākumā trīsreiz nonāk neveiklā situācijā - sajauc dzejoli un nespēj skaidri izteikt savu domu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijas diktators Vladimirs Putins Skolotāju dienai veltītā pasākumā vairākkārt nonācis neveiklā situācijā.

Putins Skolotāju dienas pasākumā trīsreiz nonāk ne...

Pirmās divas neveiklās situācijas radās, kad Kremļa vadītājs mēģināja citēt slavenā krievu dzejnieka Fjodora Tjutčeva četrrindi "Ar prātu Krieviju nesaprast". Viņš visas četras rindas nenocitēja precīzi un oriģinālā "Krievijai var tikai ticēt" vietā sacīja "Krievijai vienkārši jātic".

Vienlaikus Putins apgalvoja, ka šo četrrindi Krievijas skolēni esot "uzsūkuši ar mātes pienu". Sociālajos tīklos šis brīdis izraisīja izsmieklus.

Vēl viena neveikla situācija radās, kad Putins mēģināja skaidrot intelektuālās elites audzināšanas nozīmi. Viņa izteikums bija samudžināts un pēc būtības pauda pretēju domu iecerētajai.

"Mēs nedrīkstam radīt situāciju, kurā mums izveidotos intelektuālā elite, kas ir iemācīta domāt, un cilvēki, kuri, kuri savas intelektuālās attīstības ziņā nonāk otrajā vai trešajā plānā. Šādu situāciju nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Šeit ļoti daudz kas ir atkarīgs no pedagogiem, no skolotājiem!" sacīja Putins.

Sociālajos tīklos daļa komentētāju šo izteikumu interpretēja kā netīšu atklāsmi par Krievijas politiku attiecībā uz jaunatni. Šajā kontekstā norāda arī uz zinātnieku aizbraukšanu no Krievijas, apgalvojot, ka pēdējo sešu gadu laikā valsti pametuši vismaz 60 000 zinātnieku.

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