"Niecīga cena!": Tramps pieļauj iespēju upurēt divas ASV lielpilsētas karā pret Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps izraisījis jaunu skandālu, savā priekšvēlēšanu mītiņa runā pieļaujot iespēju Irānas sakaušanas labad upurēt divas ASV lielpilsētas ar ārkārtīgi svarīgu stratēģisku nozīmi. Tiesa, šīs pilsētas acīmredzami izvēlētas ar zemtekstu.
Pirmdien uzstājoties izteikti republikāņus atbalstošā Nebraskas štata Grandailendā nepilnu mēnesi pirms kritiski svarīgajām vidustermiņa vēlēšanām, kurās republikāņi gandrīz droši zaudēs kontroli pār Pārstāvju palātu un var zaudēt kontroli arī pār Senātu, Tramps pauda pārliecību par drīzu “satriecošu uzvaru” pār Irānu, šī mērķa labad pieļaujot iespēju upurēt demokrātu kontrolētā Kalifornijas štata lielpilsētas Losandželosu un Sandjego.
Viņš arī paziņoja, ka augstās cenas ir “niecīga cena, kas jāmaksā par pasaules un mūsu valsts drošību”. “Viņi var iznīcināt kādu pilsētu. Lai viņi iznīcina Losandželosu, lai viņi iznīcina Sandjego. Tā ir ļoti niecīga cena, un viss būs beidzies ļoti drīz,” sacīja Tramps, kamēr viņa atbalstītāji pauda savu sajūsmu.
Te jāuzsver, ka Losandželosa un Sandjego nav vienkārši demokrātu kontrolētā štata galvenās pilsētas. Iedzīvotāju ziņā Losandželosa ir otrā, bet Sandjego ir astotā lielākā ASV pilsēta. Abās atrodas arī kritiski svarīgie ASV militārie objekti.
Piemēram, Losandželosā ir ASV Kosmosa spēku Kosmosa sistēmu pavēlniecības štābs, aviācijas un kosmosa nozares uzņēmumi, tostarp “Lockheed Martin”, “Boeing” un “Northrop Grumman”, kā arī federāli finansēti pētniecības centri, piemēram, “RAND Corporation”. Savukārt Sandjego bāzējas ASV Klusā okeāna kara flote, jūras kājnieku korpusa bāze “Camp Pendleton”, ASV Jūras spēku SEAL vienību galvenā apmācību vieta rietumkrastā Koronado bāze, norāda “CBS News”.
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Lieki teikt, ka Trampa izteikumi neguva sajūsmas pilnu atbalstu Kalifornijā. “Pēc tam, kad Donalds Tramps nosūtīja Nacionālo gvardi un jūras kājniekus ieņemt Kaliforniju, viņš tagad saka, ka mūsu ārvalstu ienaidniekiem vajadzētu “iznīcināt” Losandželosu un Sandjego,” mikroblogošanas vietnē “X” rakstīja Kalifornijas gubernators un viens no galvenajiem kandidātiem cīņā par demokrātu nomināciju 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanām Gevins Ņūsoms. “Viņš ir neprognozējams un bīstams.” “Prezidenta uzdevums ir aizsargāt valsti, nevis aktīvi tai draudēt un mudināt uz uzbrukumiem amerikāņu dzīvībām,” piebilda Losandželosas mēre Kārena Basa. “Sandjego nav pieļaujams kā blakuszaudējums,” saniknots izteicās Sandjego mērs Tods Glorija. “Mēs neesam upurējami. Un mēs nekad neesam “neliela cena”. Neiesaistiet mūsu pilsētu savās bezatbildīgajās runās par karu.”
Vidustermiņa vēlēšanas ASV notiks 3. novembrī, pilnībā pārvēlējot Pārstāvju palātu un trešdaļu Senāta. Pašlaik Trampa republikāņiem ir vairākums abās palātās — Pārstāvju palātā 219 pret 214, bet Senātā 53 pret 47. Prognozēšanas vietnē “Kalshi” demokrātu uzvara Pārstāvju palātā vērtēta kā 91% iespēja, kamēr Senātā — jau 65%, kaut gan salīdzinoši nesen šāda iespēja bija 50 pret 50. Senāta vairākuma likteni varētu izšķirt pieci pašlaik republikāņu senatoru pārstāvētie štati Meina, Ohaio, Aiova, Teksasa un Aļaska, kur “Kalshi” prognozē republikāņu uzvaras iespēju tikai Aiovā.
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Kaut gan prezidenta vēlēšanas notiks tikai 2028. gada novembrī, “Kalshi” demokrātu izredzes vērtē augstāk — 57%. Ironiski, bet ņemot vērā 80 gadus vecā (vecākā jelkad ievēlētā ASV prezidenta!) Trampa diktatora tieksmes un viņa izteikumus par iespējamo kandidēšanu uz ASV konstitūcijā aizliegto trešo pilnvaru laiku, potenciālo kandidātu skaitā “Kalshi” ir iekļāvusi arī viņu, un Trampa nominēšanas varbūtība ir novērtēta ceturtajā vietā, atpaliekot tikai no viceprezidenta Džeimsa Vensa, valsts sekretāra Marko Rubio un Floridas gubernatora Rona Desantisa.