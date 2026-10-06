Uz ziemeļiem no Kijivas izveidota spēcīga aizsardzības līnija ar 35 dzeloņstiepļu rindām
Publicēti attēli ar vērienīgu aizsardzības līniju Ukrainas ziemeļos, kuras mērķis ir apturēt okupantu kājnieku virzību.
Ukraina turpina stiprināt savu aizsardzību ne tikai gar frontes līniju, bet arī valsts ziemeļos pie Baltkrievijas robežas. Tur izveidoti nocietinājumi ar 35 dzeloņstiepļu rindām.
Fotogrāfiju septembra sākumā publicēja Ukrainas Valsts speciālā transporta dienesta 783. brigāde. Plašāku informāciju militārpersonas nesniedza.
"Soli pa solim, metru pa metram - mūsu karavīri dara savu darbu. Kaut kur nepieciešams izbūvēt, kaut kur nostiprināt, bet citviet vienkārši izdarīt to, kas jāizdara. Bez liekiem vārdiem. Jo rezultāts sākas tieši ar šādām ikdienišķām lietām. Turpinām strādāt. Mēs esam spēks, kas pārvar visu savā ceļā!" teikts brigādes ierakstā.
OSINT eksperts Klemāns Molēns uzskata, ka fotogrāfijā redzams aizsardzības līnijas posms Ukrainas ziemeļos, precīzāk - Čornobiļas apkārtnē.
"Attēlā redzams masīvs pretkājnieku šķērslis, ko veido 35 dzeloņstiepļu rindas. Pieļauju, ka fotogrāfija uzņemta Kijivas apgabalā, Čornobiļas apkārtnē. Šādu nocietinājumu mērķis ir izveidot vairākas aizsardzības līnijas gadījumam, ja tuvāko gadu laikā Krievija mēģinātu sūtīt cilvēkus, lai tie caur mežu masīviem iefiltrētos teritorijās uz ziemeļiem no galvaspilsētas. Pašlaik šādu draudu nav. Tomēr nākotnē šādu scenāriju nevar izslēgt - Krievijas puse varētu mēģināt izmantot Ukrainas ziemeļu robežu un plašos, blīvos mežu masīvus, lai dziļi iefiltrētos Ukrainas teritorijā," norādīja eksperts.
Ukraine 🇺🇦 continues to prepare fortification across the country, with this example of massive anti-infantry obstacle with 35 rows of barbed wire. I believe the image was taken in Kyiv oblast, around Chornobyl. The aim is to prepare multiple lines in case Russia 🇷🇺 is sending men in the next few years to infiltrate the forests north of the capital.— Clément Molin (@clement_molin) October 5, 2026
Iepriekš Molēns ziņoja, ka pie Ukrainas robežas ar Baltkrieviju tiek veidotas vairākas aizsardzības līnijas. Pretinieka atturēšanai tiek izbūvēti apjomīgi nocietinājumi.
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"Plašās teritorijās ir izcirsti meži, tiek ierīkotas vairākas aizsardzības līnijas, kurām jāspēj pretoties gan mehanizētam uzbrukumam, gan diversantu grupu mēģinājumiem iefiltrēties," stāstīja eksperts.
Viņš norādīja, ka pašlaik Ukrainai no ziemeļiem draudu nav. Tomēr Ukraina nocietinājumus veido jau laikus, pieļaujot, ka Krievijas agresija varētu turpināties arī tuvākajos gados.
Molēns arī apgalvoja, ka Baltkrievija, iespējams, atkal aktivizējusi signāla retranslācijas iekārtas Krievijas "Shahed" droniem.
"Neseno Krievijas triecienu laikā Ukrainas rietumu reģioniem cita starpā tika izmantoti bezpilota lidaparāti, kurus vadīja operatori, piemēram, uzbrukumā Jahodinas robežšķērsošanas punktam. Tas nozīmē, ka kaut kur atradās signāla retranslatori. Iespējams, daži no tiem varēja atrasties Baltkrievijas teritorijā," rakstīja OSINT eksperts.