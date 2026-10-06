Putina padomnieks Karaganovs: mums var nākties iznīcināt vairākas Eiropas valstis
Krievija izmantos kodolieročus, ja eiropieši neapzinās savu izgāšanos un “neatrāpos atpakaļ”, bet vajadzības gadījumā ir jāiznīcina vairākas valstis, paziņojis Krievijas diktatora Vladimirs Putina ārpolitikas padomnieks, politologs Sergejs Karaganovs.
Karaganovs, kurš regulāri izsakās par nepieciešamību preventīvi pielietot kodolieročus pret Eiropu, kaut gan pašam Itālijā un Vācijā ir nekustamie īpašumi, intervijā “Rosbalt” paziņoja, ka pašlaik jau notiek pasaules karš, kuru, protams, esot sākuši Rietumi, taču amerikāņi jau savu sakāvi esot sapratuši, bet Eiropa vēl ne, tādēļ nāksies tai pievērsties īpaši. “Atslēgas ir Krievijas rokās. Mēs pietiekami stingri brīdinājām amerikāņus. Jau [iepriekšējā ASV prezidenta Džo] Baidena laikā viņi, lai gan piegādāja Ukrainai ieročus un naudu, sāka atrāpties atpakaļ. Eiropieši ne. Ceru, ka mums nenāksies sodīt eiropiešus tā, lai viņi beidzot nāktu pie prāta,” paziņoja Karaganovs.
“No otras puses, es redzu, ka mūsu prezidents un ārlietu ministrs ir sākuši runāt ļoti nopietnas lietas, kuras mēs paši vēl līdz galam neesam aptvēruši. Viņi teica, ka gadījumā, ja sāksies karš ar Eiropu, tas būs ļoti īss. Tas nozīmē, ka visaugstākajā līmenī ir dots signāls: mēs izmantosim kodolieročus. Ceru, ka pēc tam eiropieši sāks atskurbt,” viņš sacīja, piebilstot, ka Somija, Latvija vai citas valstis, kuras pieļauj pie sevis izvietot kodolieročus, būs jāiznīcina. “Ja Somijā vai kaut kur citur tiks izvietoti kodolieroči, es uzskatu, ka Krievijas pienākums ir iznīcināt šos kodolieročus kopā ar valstīm, kuras mēģinās tos izvietot. Eiropieši un Baltijas valstis ir jāaptur," uzsvēra Kremļa "kaujas vanags".
Viņaprāt, pienācis pēdējais laiks radikāli rīkoties un parādīt Eiropai, ka Krieviju neatturēs pilnīgi nekas. “Tas ir ļoti nopietns lēmums. To ir ļoti grūti pieņemt. Un tas, ka gan prezidents, gan ārlietu ministrs ir sākuši runāt par to, ka kara gadījumā tas būs ļoti īss, manuprāt, ir ļoti labs solis uz priekšu. Tālāk mūsu kodolspēki jāpārvieto tuvāk Eiropas robežām un vēl vairāk jāmaina mūsu kodoldoktrīna, lai tajā būtu skaidri rakstīts, ka jebkura sadursme ar valstu grupu, kas mūs pārspēj demogrāfiskā, ekonomiskā un militārā potenciāla ziņā, prasa Krievijai nekavējoties izmantot kodolieročus. Un Ukrainā jārīkojas izlēmīgāk — to mēs ar zināmu nokavēšanos sākām darīt pirms diviem mēnešiem.”
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Kaut gan pirms vairāk nekā četrarpus gadiem pati Krievija uzsāka asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara laikiem, Karaganovs turpina stāstīt, ka tieši Eiropa ir pie visa vainīga. “Ap Eiropu jāizveido sanitārais kordons — tā ir jāaplenc ar ieročiem, un, ja viņi pa īstam noraustīsies, izlēmīgi jāiet uz vairāku valstu iznīcināšanu.” “Mums jāatceras, ka Eiropa ir visu cilvēces nelaimju — karu, genocīda, nacionālisma un visa sliktākā – perēklis. (..) Šis stūrī iedzītais suns vēlas uzasināt zobus. Bet mēs būsim gatavi apšaut arī suņus,” pavēstīja Karaganovs, kurš daudzus gadus ar ģimeni baudīja komfortu šajā ļaunuma perēklī, līdz — gluži kā Kremļa galvenais propagandists Vladimirs Solovjovs pēc savu Itālijas villu zaudēšanas Komo ezera krastā, pēc sankciju noteikšanas burtiski “norāvās no ķēdes”.
Tā kā uz saviem iemīļotajiem nekustamajiem īpašumiem nīstamajos Rietumos starptautiskajām sankcijām pakļautais Karaganovs var tikai sērīgi nolūkoties no dzimtenes, viņš ir pārliecināts, ka Krievijai ir pilnībā jāatsakās no cara Pētera I “izcirstā loga uz Eiropu” un tai jāpagriež mugura uz visiem laikiem. Vēl vairāk, to vajadzēja izdarīt jau sen. “Mums vienkārši pašiem ir jāsaprot, ka mūsu Eiropas gadsimtam (paldies par to Pēterim) vajadzēja beigties jau pirms pusotra gadsimta. Tagad mūsu politikai attiecībā pret Eiropu jābūt stingrai atturēšanai un maksimālai norobežošanai.”
Viņš ar nepacietību gaida lielo karu, kurā, protams, uzvarēšot Krievija, kurai viņš paredz brīnišķīgu nākotni. “Pasaule būs ļoti daudzveidīga. Ja Amerika vēlas lielu karu, mēs šajā karā uzvarēsim, un pasaule būs daudzveidīga, kulturāla un daudzkrāsaina. Man šī pasaule, kas tuvojas, ļoti patīk. Tostarp tas notiek tāpēc, ka mēs esam atbrīvojuši pasauli no Rietumu jūga. Mēs dzīvosim lieliski, jo beidzot esam pievērsušies paši sev, beidzot esam pabeiguši savu Eiropas ceļojumu. Tas jāpabeidz pilnībā un jāsaprot, ka mēs neesam eiropieši un būt eiropietim ir kauns. Mums jāattīsta pašiem sevi un jāsaprot, ka mums tuvā garīgā telpa lielā mērā atrodas dienvidos — Palestīna, Bizantija, musulmaņu pasaule, budistu pasaule. Mums jāsaprot, ka politiskā sistēma ir nākusi no Austrumiem un nākotne ir Austrumos. Ja mēs to sapratīsim, dzīvosim ļoti labi, jo visai pasaulei ir vajadzīgi mūsu resursi un mūsu spēks. Mums ātrāk jāsakauj Ukraina un līdz ar to arī Eiropa. Un pirmām kārtām mums jāattīsta pašiem sevi.”
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Jāpiebilst, ka Karaganovs, kurš kopš 2023. gada 23. jūnija ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā, tajā pašā mēnesī publicēja rakstu “Smags, bet nepieciešams lēmums”, kurā uzsvērts, ka Ukrainas sakaušanai Krievijai ir nepieciešams “veikt preventīvu kodoltriecienu” Eiropai, lai “salauztu Rietumu gribasspēku”. Viņaprāt, tas neizraisītu globālu karu, jo ASV neriskētu aizstāvēt sabiedrotos.
2023. gadā izdevums “Projekt” noskaidroja, ka Karaganovam Venēcijā pieder dzīvoklis, kuru izīrē, bet sankciju dēļ pats nevar izmantot. Savukārt 2024. gadā Vācijas laikraksts “Bild” vēstīja, ka viņam pieder dzīvoklis Berlīnē, kuru viņš izīrē. Īsi pirms nokļūšanas sankciju sarakstos Karaganovs savu īpašuma daļu šajā dzīvoklī uzdāvināja sievai, taču Vācijas varas iestādes apstrīdēja šo darījumu, panākot tā atzīšanu par spēkā neesošu, tādējādi Kremļa “kodoltriecienu lakstīgala” joprojām skaitās īpašnieks un sankciju dēļ nevar dzīvokli izmantot.