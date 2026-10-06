Zviedrijā avarējis divstāvu autobuss - bojā gājis pusaudzis un vēl desmitiem cilvēku ievainoti
Pirmdienas pēcpusdienā Zviedrijas dienvidos apgāzies divstāvu autobuss, laupot 18 gadus veca jaunieša dzīvību. Kopumā smagus ievainojumus incidentā guvuši 10 pasažieri.
Negadījums notika starp Vekšes un Alvestas pilsētām, uz 25. autoceļa, neilgi pēc plkst. 16.30 pēc vietējā laika. Autobusā avārijas brīdī atradās aptuveni 40 cilvēku. Pēc traģiskā incidenta notikuma vietā nekavējoties ieradās vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsēju ekipāžas. Attēlos no avārijas vietas redzams autobuss, kas ceļa malā apgāzies uz sāniem.
🚨BREAKING: 1 person has died and around 10 people are seriously injured following a double-decker bus crash between Växjö and Alvesta, Sweden. The bus, carrying more than 40 people, reportedly left the road and overturned on Route 25. Several people have been transported to hospitals across the region.— GlobalWire (@_GlobalWire_) October 5, 2026
"Autobusa avārija skāra vairāk nekā 40 cilvēkus, no kuriem aptuveni 10 ir nopietni ievainoti," sākotnēji paziņoja Krūnuberjas apgabala veselības pārvalde. Vēlāk policija apstiprināja, ka negadījumā dzīvību zaudējis 18 gadus vecs jaunietis.
Autobusa operators "Connect Bus" norāda, ka transportlīdzeklim pirms avārijas nebija zināmu tehnisku bojājumu. Arī uzņēmuma pārstāvis Andreass Ērenborgs laikrakstam "Expressen" pauda, ka nekas neliecinot, ka autobusam būtu bijuši defekti. "Tas ir izturējis pārbaudes tāpat kā citi autobusi. Pēdējā tehniskajā apskatē tam netika konstatēti trūkumi," sacīja Ērenborgs.
Avārijas cēlonis pagaidām nav noskaidrots. Policija izmeklē negadījuma apstākļus un iztaujā autobusa vadītāju un pasažierus, lai noskaidrotu, kas notika, pirms transportlīdzeklis nobrauca no ceļa un apgāzās. Kad notikuma vietā ieradās glābēji, autobusa vadītājs bija pie samaņas un tika nogādāts slimnīcā, kur paredzēta arī viņa nopratināšana. Vadītāja fiziskais stāvoklis tiek raksturots kā labs, taču pēc piedzīvotā viņš ir satriekts.