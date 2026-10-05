2026. gada smieklīgākās savvaļas dzīvnieku fotogrāfijas
FOTO: kurš teica, ka dzīvniekiem nav humora izjūtas? Izraudzītas 2026. gada smieklīgākās savvaļas dzīvnieku fotogrāfijas
Lācis, kurš izskatās aizrāvies ar rīta vingrošanu, pūce ar nepārprotami neapmierinātu sejas izteiksmi un orangutans, kas fotogrāfam parāda vidējo pirkstu. Izziņoti 2026. gada “Nikon Comedy Wildlife Awards” finālisti.
Viens no spilgtākajiem kadriem tapis Klārka ezera apkārtnē Aļaskā. Fotogrāfam izdevies iemūžināt brūno lāču mātīti pozā, kas vairāk atgādina rīta vingrošanu nekā savvaļas dzīvnieka ikdienu. Lācene pat izpildījusi kustību, kas izskatās pēc cilvēku treniņos labi zināmā “velosipēda”.
Ne mazāk izteiksmīga ir Ķīnas Naņlinas Nacionālajā meža parkā sastaptā pūce. Tā uz mirkli nolaidusies putnu vērotāju priekšā, bet vienā no uzņemtajiem kadriem izskatās tā, it kā fotogrāfu uzmanība tai būtu pamatīgi apnikusi. Savukārt Vācijā sarkanā vāvere pieķerta ar tik lielu kumosu mutē, ka fotogrāfija burtiski ilustrē angļu teicienu par mēģinājumu “nokost vairāk, nekā vari sakošļāt”.
Starp finālistiem ir arī perfekti noķerti nejaušības mirkļi. Filipīnās zivju bars nofotografēts brīdī, kad aiz tā pēkšņi parādījies milzīgs vaļhaizivs siluets. Zivju “sejas izteiksme” kadrā ilustrē pārliecību, ka notiks kas šausmīgs. Kalifornijā savukārt fotogrāfs grasījies fotografēt jaunu pūci, bet tieši tajā brīdī kadrā ielidojusi vāvere un notriekusi putnu zemē. Turklāt vāvere šo triku atkārtojusi vēl divas reizes.
Īpaši cilvēcisks izdevies arī kadrs no Borneo – savvaļas orangutans pēc maltītes pacēlis vidējo pirkstu. Tikmēr Namībijā trīs surikati sastājušies tā, it kā būtu ieradušies uz ģimenes fotosesiju, bet Peru dievlūdzējs izskatās nesteidzīgi sauļojamies uz lapas.
“Nikon Comedy Wildlife Awards” ik gadu izceļ ne tikai amizantākos savvaļas dzīvnieku mirkļus, bet ar humoru pievērš uzmanību arī dabai un tās aizsardzībai. Šā gada finālistu vidū redzams, ka reizēm veiksmīgai komēdijai nevajag ne scenāriju, ne aktierus – pietiek īstajā sekundē nospiest fotoaparāta slēdzi.