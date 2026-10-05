NATO gatavojas savam uzvaras gājienam. Kā alianse plāno atvairīt Krievijas uzbrukumu?
NATO spēku komandieris Eiropā, ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs nākamnedēļ gatavojas izklāstīt savu tā dēvēto “uzvaras teoriju” – redzējumu par to, kā aliansei atturēt Krieviju un nepieciešamības gadījumā atvairīt tās uzbrukumu.
“Sabiedroto spēku komandiera Eiropā uzvaras teorija ir vienkārša – saglabāt NATO pārsvaru,” paziņojis Grinkeviča preses sekretārs pulkvedis Martins O’Donnels. Plašāk ar savu redzējumu ģenerālis iepazīstinās nākamajā pirmdienā drošības konferencē Varšavā.
O’Donnels uzsvēra, ka pašreizējā drošības situācijā NATO jau tagad jārada apstākļi, kas ļautu atturēt iespējamu agresiju. “Ja nepieciešams, [mums jāspēj] uzvarēt uzbrukuma gadījumā,” viņš norādīja. Tieši šādu rīcības plānu paredzot Grinkeviča “uzvaras teorija”.
Grinkevičs jau iepriekš brīdinājis par arvien agresīvāku Krievijas sabotāžas kampaņu Eiropā. Kā piemērus viņš minējis ar sprāgstvielām aprīkota drona atrašanu Vācijas Leipcigas lidostā un incidentu, kurā Krievijas karakuģis izšāvis signālraķetes Dānijas helikoptera virzienā.
Vienlaikus NATO komandieris paudis pārliecību, ka sabiedrotie, rīkojoties kopā, spēj tikt galā ar šādiem draudiem un ka Maskavas aktivitātes nespēs atturēt NATO valstis no Ukrainas atbalstīšanas.
Konkrēti NATO militārie plāni iespējamam konfliktam ar Krieviju tradicionāli tiek turēti slepenībā, tādēļ gaidāmā Grinkeviča uzstāšanās Varšavā varētu sniegt plašāku ieskatu galvenokārt alianses stratēģiskajā pieejā, nevis operacionālajās detaļās.