ASV dala NATO “savējos” un pārējos? Latvija un pārējās Baltijas valstis uz sarunām Polijā nav ielūgtas
ASV aizsardzības ministra vietnieks Elbridžs Kolbijs Polijā pulcē piecu NATO valstu pārstāvjus, lai apspriestu Eiropas aizsardzības spējas un alianses nākotni. Taču pie sarunu galda nav ielūgtas Latvija un pārējās Baltijas valstis, kā arī Lielbritānija un Francija.
Tā dēvētajā Bergenas grupā ietilpst Zviedrija, Somija, Polija, Vācija un Nīderlande. Formāts izveidots pēc pirmās tikšanās Norvēģijā pērn, un tajā tiek apspriesta NATO nākotne laikā, kad Vašingtona vēlas, lai Eiropa uzņemtos lielāku atbildību par reģiona aizsardzību.
Atsevišķais formāts gan radījis bažas par šķelšanos aliansē. Ģeopolitikas konsultāciju uzņēmuma “Rasmussen Global” vadītājs Fabriss Potjē sarunas nodēvējis par “ļoti toksiskām” aliansei, kuras pamatā ir kolektīva rīcība. “Skaidrs, ka runa ir par to, ka ASV ir savi favorīti,” viņš sacīja “Euronews”.
NATO šīs tikšanās nozīmi cenšas mazināt, norādot, ka sabiedrotajiem nav nekas neparasts tikties mazākās grupās. Tomēr kritiķi brīdina, ka šādi var rasties dalījums “savējos” un “pārējos” Eiropas sabiedrotajos un iespaids, ka Vašingtona vienām NATO valstīm piešķir lielāku nozīmi nekā citām.
Īpašu uzmanību piesaistījusi tieši Baltijas valstu neesamība. Latvija, Lietuva un Igaunija ir starp NATO dalībvalstīm, kas aizsardzībai atvēl lielāko daļu no iekšzemes kopprodukta, turklāt atrodas pie alianses austrumu robežas ar Krieviju un pēdējos gados saskārušās ar dažādiem hibrīdapdraudējumiem.
Potjē uzskata, ka šāda situācija attiecībās starp ASV un Baltijas valstīm ir neparasta. “Iespējams, pirmo reizi kopš NATO paplašināšanās pastāv šķelšanās starp ASV un Baltijas valstīm,” viņš norādīja.
Tikmēr Lietuva uzaicinājusi Kolbiju apmeklēt Baltijas reģionu un klātienē iepazīties ar drošības situāciju un regulārajiem gaisa telpas incidentiem.