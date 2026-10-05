Eiropa pastiprināti seko līdzi situācijai Sibīrijā; aizdomas par pneimoniskā mēra uzliesmojumu satraukušas arī ASV
Eiropas Komisija (EK) pastiprināti seko līdzi situācijai Sibīrijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves radušās aizdomas par iespējamu pneimoniskā mēra gadījumu. Situāciju uzmanīgi vēro arī ASV, kas aicinājušas Krieviju iespējami ātri un atklāti sniegt precīzu informāciju.
Bažas radās pēc tam, kad 2. oktobrī nomira 28 gadus veca Irkutskas mēra pētniecības institūta darbiniece. Mediji vēstīja, ka laboratorijā varētu būt saplīsusi mēģene ar mēra izraisītāja baktērijām, taču Krievijas varasiestādes šo versiju nav apstiprinājušas. Par sievietes nāves cēloni oficiāli nosaukta “nenoteiktas izcelsmes pneimonija”.
Neraugoties uz Krievijas noliegumu, piesardzības pasākumi reģionā tomēr veikti. Aptuveni 200 cilvēku, kuri bijuši kontaktā ar mirušo laboratorijas darbinieci, nonākuši stingrā mediķu uzraudzībā.
“Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi notiekošajam,” pirmdien paziņoja EK pārstāvis. Brisele par situāciju konsultējas ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ekspertiem un nepieciešamības gadījumā ir gatava koordinēt ES dalībvalstu rīcību. Pašlaik gan ārkārtas pasākumi vai īpašas sanāksmes sasaukšana netiek plānota.
Informāciju no Krievijas ES cenšas iegūt arī ar Pasaules Veselības organizācijas starpniecību, jo tiešie kontakti starp Krievijas un Eiropas institūcijām pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski ierobežoti. Arī ASV Valsts departaments paziņojis, ka “cieši” uzrauga situāciju, un aicinājis Maskavu informāciju sniegt savlaicīgi un caurskatāmi.
Pneimoniskais mēris ir strauji progresējoša plaušu infekcija, ko izraisa baktērija Yersinia pestis. Atšķirībā no biežāk sastopamā buboņu mēra tas cieša kontakta laikā var izplatīties no cilvēka uz cilvēku ar inficētiem elpceļu pilieniem. Neārstēta slimība var būt nāvējoša, taču mūsdienās to iespējams efektīvi ārstēt ar antibiotikām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
EK uzsvērusi, ka pēc Covid-19 pandēmijas Eiropa iespējamām infekcijas slimību krīzēm ir labāk sagatavota un valstīm ir pieejami antibiotiku krājumi. Eiropā mēris nav konstatēts vairāk nekā 50 gadus.