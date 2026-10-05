Nigērijā avarē armijas lidmašīna ar 32 cilvēkiem; atrastas lidaparāta atlūzas
Nigērijas dienvidos pirmdien avarējusi armijas lidmašīna, kurā atradās 32 cilvēki – 25 pasažieri un septiņi apkalpes locekļi. Lidaparāta atlūzas jau atrastas, taču pagaidām nav oficiāli apstiprināts, vai avārijā ir izdzīvojušie.
Nigērijas Gaisa spēki paziņoja, ka avarējusi “ATR-42” lidmašīna, kas veica ierastu lidojumu no Beninas pilsētas uz valsts lielāko pilsētu Lagosu. Ap pulksten 9.13 pēc vietējā laika gaisa satiksmes dispečeri zaudēja sakarus ar lidaparātu, un arī turpmākie mēģinājumi sazināties ar tā apkalpi bija nesekmīgi.
Vēlāk noskaidrots, ka lidmašīna avarējusi netālu no Nigērijas Jūras spēku bāzes Igbokodā, Ondo štatā. Lidaparāta atlūzas ir atrastas, un notikuma vietā turpinās plaša meklēšanas un glābšanas operācija.
Vietējie iedzīvotāji aģentūrai AP stāstījuši, ka lidmašīna nogāzusies netālu no upes un daļa tās vraka grimusi ūdenī. Kāds aculiecinieks stāstīja, ka pirms avārijas dzirdējis skaņu, kas atgādinājusi pērkona grāvienu, bet lidaparāts pirms nokrišanas aizķēris kokus.
Avārijas cēlonis pagaidām nav zināms. Nigērijas Gaisa spēki norādījuši, ka glābšanas operācijā iesaistīti arī citi ārkārtas dienesti. “ATR-42” tipa lidmašīnas Nigērijas armija izmanto gan izlūkošanas un novērošanas uzdevumiem, gan personāla un kravu pārvadāšanai.