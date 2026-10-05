Maskava nāk klajā ar skaidrojumu par noslēpumaino nāvi mēra izpētes institūtā
Krievijas varasiestādes noraidījušas medijos izskanējušās ziņas, ka Sibīrijā kāda laboratorijas darbiniece mirusi pēc inficēšanās ar mēri. Veiktajās pārbaudēs bīstamās slimības izraisītājs neesot konstatēts.
Piektdien Krievijas medijos parādījās informācija par 28 gadus vecas sievietes nāvi Irkutskas apgabalā. Viņa strādājusi institūtā, kurā tiek pētīts mēris. Portāls “Ļudji Baikala”, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka sieviete varētu būt inficējusies ar pneimonisko mēri pēc tam, kad laboratorijā saplīsusi mēģene.
Irkutskas apgabala gubernators Igors Kobzevs pirmdien paziņoja, ka ekspertu pārbaudē šī versija nav apstiprinājusies. Par sievietes nāves cēloni noteikta “nenoteiktas izcelsmes pneimonija”, bet viņas bioloģiskajos paraugos neesot atrasti ar profesionālo darbību saistīti mikroorganismi.
Kopš sievietes nāves neviens cits institūta darbinieks neesot vērsies pēc medicīniskās palīdzības, un varasiestādes apgalvo, ka epidemioloģiskā situācija Irkutskā ir stabila. Arī Kremlis aicinājis paļauties uz Krievijas sabiedrības veselības uzraudzības dienesta “Rospotrebnadzor” oficiālo informāciju, nevis medijos izskanējušajām versijām.