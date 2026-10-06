Ukraina ar jaunu ieroci notriec jau astoņus no desmit Krievijas reaktīvajiem droniem
Pēdējās divās naktīs notriekto Krievijas bezpilota lidaparātu īpatsvars sasniedzis 93% parastajiem droniem un 84% reaktīvajiem droniem. To iznīcināšanai tiek izmantoti arī robotizēti ložmetēju torņi ar mākslīgo intelektu.
Ukrainas Gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats paziņoja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība Krievijas reaktīvos bezpilota lidaparātus jau iznīcina ar robotizētiem ložmetēju torņiem, kuros izmantots mākslīgais intelekts. Starp iznīcinātajiem mērķiem bijuši arī "Geran-5" droni. Par to viņš 5. oktobrī pastāstīja telemaratona ēterā.
"Jau ir gadījumi, kad reaktīvie bezpilota lidaparāti, pat "Geran-5", iznīcināti ar šiem torņiem. Inovatīvo tehnoloģiju, proti, mākslīgā intelekta izmantošana ļāvusi izslēgt cilvēka faktoru. Pārtveršanā tiek izmantota datorredze. Mākslīgais intelekts ļauj darboties pat pret reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem," sacīja Ihnats.
Pēdējās divās naktīs notriekto Krievijas dronu īpatsvars sasniedzis 93% parastajiem bezpilota lidaparātiem un 84% reaktīvajiem droniem. Efektivitātes pieaugums saistīts ne tikai ar pārtvērēju skaita palielināšanu, bet arī ar visas pretgaisa aizsardzības sistēmas pielāgošanu Krievijas izmantotajai taktikai.
Iepriekš Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kijivā uzstādīti 12 torņi cīņai pret reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem. Vēl astoņas iekārtas, kas paredzētas lielkalibra ložmetējiem, plānots izvietot Kijivas apgabalā.
Torņu darbības rādiuss ir ierobežots, jo mērķu iznīcināšanai tie izmanto ložmetējus. Šīs sistēmas papildina citus pretgaisa aizsardzības līdzekļus, kas tiek izmantoti cīņā pret Krievijas bezpilota lidaparātiem.
Pēc Ihnata teiktā, galvenā loma cīņā pret reaktīvajiem droniem pagaidām ir iznīcinātājiem. Tiek izmantotas arī pašgājējas zenītiekārtas "Šilka" un "Gepard", mobilās uguns grupas un pārtvērējdroni.
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Eksperti norāda, ka efektīvākās daudzslāņu pretgaisa aizsardzības sistēmas tiek veidotas, apvienojot dažādus ieroču veidus, kas savstarpēji papildina viens otru un kompensē atsevišķu sistēmu vājās puses.