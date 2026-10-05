Medvedevs piedraudējis padarīt Armēniju par "jauno Ukrainu"
Bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs izteicis draudus Erevānai saistībā ar Armēnijas ārpolitiskā kursa maiņu.
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs izteicies par iespējamām sekām Armēnijai saistībā ar Erevānas ārpolitiskā kursa maiņu. Intervijā Irānas valsts medijiem viņš kā vienu no valstij bīstamākajiem scenārijiem minēja pārvēršanos par "jauno Ukrainu".
Pēc Medvedeva teiktā, pašreizējais Armēnijas vadības kurss ne pie kā laba nenovedīšot. Krievijas amatpersona apsūdzēja Rietumvalstis mēģinājumos sašķelt Dienvidkaukāzu un salīdzināja situāciju Armēnijā ar Gruziju, kas tiecas pēc ciešākas integrācijas ar NATO.
Medvedeva izteikumi izskanējuši laikā, kad Armēnija tuvinās Eiropas Savienībai. 2025. gada martā valsts parlaments pieņēma likumu par ES iestāšanās procesa sākšanu.
Maskava uz to reaģēja, paziņojot, ka dalība ES un Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā nav savienojama. Savukārt Vladimirs Putins aicināja sarīkot referendumu par Armēnijas turpmāko kursu un pieminēja situāciju saistībā ar Ukrainu.
Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans paziņoja, ka referenduma rīkošana, lai iegūtu ES kandidātvalsts statusu, nav lietderīga. Viņš arī norādījis, ka Krievijas Federācija ir zaudējusi Armēnijas stratēģiskā partnera statusu.
Pēc tam Krievija noteica ierobežojumus Armēnijas lauksaimniecības produktu, alkohola, zivju, piena produktu un ziedu importam.