NATO izstrādā "Uzvaras teoriju" pār Krieviju, izmantojot dronus un mākslīgo intelektu
NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs izstrādā stratēģiju ātras uzvaras panākšanai gadījumā, ja Krievija uzbruktu alianses austrumu flangam. Īpaša uzmanība tajā pievērsta jauno aizsardzības tehnoloģiju, tostarp dronu un mākslīgā intelekta, integrēšanai.
"Bloomberg" aģentūra ieguvusi neklasificētu dokumenta "Uzvaras teorija" ("Theory of Victory") versiju.
Grinkevičam dokumentu paredzēts prezentēt Polijā 12. oktobrī. Amatpersonas un diplomāti, kas ir informēti par tā saturu, norādījuši, ka dokumenta mērķis ir izskaidrot, kā alianse reaģētu uz iespējamu iebrukumu NATO teritorijā.
Dokumentā paredzēts arī parādīt sabiedrotajiem, kā NATO integrēs tradicionālos ieročus ar jaunām spējām, kas attīstījušās kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Tāpat ar šo stratēģiju iecerēts mudināt sabiedrotos vairāk ieguldīt aizsardzībā un uzlabot gatavību, norādījuši avoti.
Stratēģijā uzsvērts NATO aizsardzības raksturs un nepieciešamība izvairīties no neparedzētām provokācijām, vienlaikus skaidri norādot uz nepieciešamību kolektīvi reaģēt uz hibrīddraudiem.
Dokumentā teikts, ka, demonstrējot savu gatavību, NATO mērķis ir pārliecināt potenciālo pretinieku, ka uzvara nav iespējama.
Tomēr uzbrukuma gadījumā NATO centīsies apturēt iebrukumu, izmantojot sauszemes spēku un citu līdzekļu kombināciju NATO Austrumu flanga atturēšanas iniciatīvas ietvaros. Šī koncepcija balstās uz salīdzinoši lētu dronu, sistēmu ar minimālu apkalpes iesaisti un mākslīgā intelekta vadītu mērķu noteikšanas tehnoloģiju izmantošanu.
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Grinkeviča preses pārstāvis pulkvedis Martins O'Donels atteicās apspriest plāna detaļas, taču uzsvēra, ka aliansei ir "tikai aizsardzības raksturs".
"NATO spēku virspavēlnieka Eiropā uzvaras teorija ir vienkārša - saglabāt NATO priekšrocības. Ņemot vērā nestabilo un sarežģīto globālās drošības vidi, mums jau tagad jārada apstākļi agresijas atturēšanai un, ja nepieciešams, jāspēj uzvarēt uzbrukuma gadījumā," viņš sacīja.
Vācijas Federālā izlūkošanas dienesta vadītājs Martins Jēgers iepriekš paziņojis, ka saskata vardarbīga konflikta ar Krieviju risku un ka konfrontācija ieguvusi jaunu un bīstamu raksturu.
Tikmēr Igaunija, gatavojoties iespējamai Krievijas agresijai un sākot īstenot "aktīvās aizsardzības" stratēģiju, pārceļ vienu no galvenajām brigādēm no Tapas uz Jehvi, kas atrodas aptuveni 50 kilometru attālumā no Krievijas robežas.
Tikmēr Lietuva un Polija kopīgi izstrādā starptautisku civiliedzīvotāju evakuācijas plānu, ko varētu īstenot gadījumā, ja daļu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju būtu nepieciešams evakuēt pāri robežai.