Slavenā animācijas seriāla "Masjaņa" režisoram Krievijā aizmuguriski piespriež ilgu cietumsodu
Krievijā aizmuguriski piespriests četru gadu un viena mēneša cietumsods animācijas seriāla "Masjaņa" režisoram Oļegam Kuvajevam, vēsta neatkarīgais tīmekļa izdevums "Mediazona".
Kuvajevam apsūdzības tika izvirzītas pēc Krievijas Kriminālkodeksa pantiem par publiskiem aicinājumiem uz darbībām, kas vērstas pret valsts drošību, un izvairīšanos no "ārvalstu aģenta" pienākumiem.
Krimināllieta tika ierosināta saistībā ar "Masjaņa" 169. sēriju, kurā galvenais varonis aicināja krievu karavīrus padoties.
Kā norāda "Mediazona", tiesa nopratināja Krievijas Tieslietu ministrijas ekspertu Vladislavu Ivanovu, kā arī "nejaušus interneta lietotājus" Ņikitu Sotņikovu un Ņikitu Griščenko, kas redzējuši inkriminēto "Masjaņas" sēriju un pauda sašutumu, ka tajā izsmieta Krievijas armija, kas varētu mudināt skatītājus nostāties Ukrainas pusē.
Seriāls "Masjaņa" iznāk kopš 2001. gada un tam ir deviņas sezonas. Kā vēsta "Radio Svoboda", Kuvajevs jau kopš 2006. gada dzīvo Izraēlā un asi kritizējis politiskās vajāšanas dzimtenē, bet pēc Krievijas invāzijas Ukrainā šajā seriālā iekļāvis vairākas sērijas pret Kremļa diktatora Vladimira Putina agresiju, visu astoto sezonu veltot pretkara tēmai. Krievijā šī seriāla mājas lapu bloķēja uzreiz pēc invāzijas, bet nākamajā gadā režisoru pasludināja par "ārvalstu aģentu".