Nobela prēmiju medicīnā saņem trīs zinātnieki, kuru metode palīdz atklāt smadzeņu noslēpumus
Šī gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem - Pēteram Hēgemanam un Georgam Nāgelam - par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem.
Ievadot Nobela prēmiju nedēļu, par balvas piešķiršanu pirmdien Stokholmā paziņoja Karaliskais Kārļa institūts.
Viņu pētījumi rada iespēju "ieslēgt" un "izslēgt" atsevišķu nervu šūnu darbību dzīvās smadzenēs, teikts institūta paziņojumā. "Šī metode tagad tiek izmantota visas pasaules laboratorijās, lai atklātu smadzeņu noslēpumus."
Pērn Nobela prēmiju medicīnā piešķīra ASV zinātniekiem Mērijai Braknovai un Fredam Ramsdelam, kā arī Japānas pētniekam Simonam Sakaguči par imūnsistēmas kontroles pētījumiem.
Otrdien tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien - ķīmijā, ceturtdien - literatūrā, bet piektdien - Nobela Miera prēmija. Visbeidzot nākampirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā.
Šī gada prēmijas lielums ir 12 miljoni Zviedrijas kronu (nedaudz vairāk nekā miljons eiro).