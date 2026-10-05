Peskovs komentē ziņas par plaušu mēra izplatīšanos Sibīrijā
Kremlis ir informēts par situāciju Irkutskas apgabalā. Komentējot sociālajos tīklos izplatījušās baumas par iespējamu mēra uzliesmojumu, Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs aicināja paļauties tikai uz atbildīgo speciālistu sniegto informāciju.
"Galvenā iestāde, kuras kompetencē ir šī joma, ir "Rospotrebnadzor". Uz šīs iestādes sniegto informāciju arī jāorientējas. Tur strādā augsti kvalificēti speciālisti, tāpēc ieklausīsimies oficiālajā informācijā," sarunā ar žurnālistiem sacīja Peskovs.
Sabiedrības uzmanību situācijai pievērsa kādas jaunas sievietes traģiskā nāve Sibīrijā. Vairākos "Telegram" kanālos sāka strauji izplatīties satraucoši apgalvojumi, ka viņa it kā saplēsusi mēģeni ar bīstamu patogēnu, kā rezultātā vairākas Irkutskas slimnīcas esot slēgtas un tajās noteikta stingra trīs nedēļu karantīna.
"Rospotrebnadzor" pārstāvji šīs baumas jau iepriekš detalizēti noraidīja savā tīmekļvietnē. Saskaņā ar paplašinātu laboratorisko pārbaužu rezultātiem mirušās sievietes bioloģiskajos materiālos netika konstatēti mikroorganismi, kas būtu saistīti ar viņas profesionālo darbību. Kā galīgā diagnoze tika norādīta nenoskaidrotas izcelsmes pneimonija.
Pēc incidenta reģionā pastiprināti drošības pasākumi. Vairākas slimnīcas Irkutskā un Šelehovā uz trim nedēļām slēgtas, bet teju 200 cilvēki – pacienti un medicīnas darbinieki – ievietoti medicīniskā uzraudzībā un izolācijā. No viņiem 114 atrodas vienā slimnīcā, 63 – citā, bet vēl 12 cilvēki izolēti paša institūta telpās.
Ekspertu komisija arī apstiprinājusi, ka institūtā darbā ar patogēniem nav reģistrēti nekādi ārkārtas incidenti.
Pašlaik "Rospotrebnadzor" sanitāri epidemioloģisko situāciju Irkutskā un Šelehovā vērtē kā stabilu un kontrolētu. Gandrīz 200 cilvēku, kuri pēc saskares ar saslimušo piesardzības nolūkā tika pakļauti medicīniskai novērošanai, ir pilnībā pārbaudīti. Daļai no viņiem konstatētas tikai ierastās sezonālās akūtās elpceļu vīrusu infekcijas, rinovīruss un Covid-19, savukārt bīstamu infekciju izraisītāji nav atklāti.
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Visas reģiona ārstniecības iestādes turpina darbu ierastajā režīmā.
Tomēr mediju telpā novērota informācijas cenzūra, jo no vietējo iestāžu resursiem dzēsts aicinājums iedzīvotājiem nedoties uz Šelehovu, bet prokremliskais kanāls "REN TV" izdzēsis piecas ar šo tēmu saistītas publikācijas. Reālo diagnozi publiski apstiprinājis tikai kaimiņos esošās Burjatijas republikas vadītājs Aleksejs Cidenovs.
Krievijā pēdējais cilvēku saslimšanas gadījums ar mēri reģistrēts 2017. gadā. Dabiskie mēra perēkļi saglabājas Mongolijā, kur 2023. gadā 17 reģionos, tostarp pie Krievijas robežas esošajos rajonos, tika konstatēti 137 šādi perēkļi.
Mēri izraisa baktērija "Yersinia pestis", ko cilvēkam var pārnest inficētu grauzēju blusas. Plaušu mēra forma var izplatīties arī no cilvēka uz cilvēku ar gaisa pilieniem.
Epidemioloģijas institūts komentē baumas
Irkutskas Epidemioloģijas institūts noliedzis informāciju, ka tā darbiniece būtu mirusi no plaušu mēra.
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Iepriekš "Telegram" kanālos izplatījās ziņas, ka viena no Irkutskas Epidemioloģijas un mikrobioloģijas institūta pētniecēm mirusi pēc brauciena uz Burjatiju, kur atrodas dabisks šīs infekcijas perēklis. Tāpat tika ziņots, ka slimnīcā, kur sieviete nomira, noteikta karantīna. Kā viena no versijām tika minēts arī negadījums laboratorijā - zinātniece it kā varējusi saplēst mēģeni ar bīstamu bioloģisko materiālu.
Sarunā ar izdevumu "Podjom" institūta preses dienesta pārstāvji pilnībā noliedza iestādes saistību ar notikušo. Viņi uzsvēra, ka mirusī sieviete institūtā nekad nav strādājusi. Turklāt šī iestāde vispār nenodarbojas ar konkrētā infekcijas izraisītāja izpēti un nesūta speciālistus uz mēra perēkļiem. Institūta vadība jau sazinās ar publikāciju autoriem, lai panāktu oficiāla atsaukuma publicēšanu.
Tomēr Irkutskas apgabala varasiestādes apstiprinājušas, ka saistībā ar aizdomām par "īpaši bīstamu infekciju" kādam iedzīvotājam tiek veikti ārkārtas pretepidēmijas pasākumi. Oficiāla apstiprinājuma, ka runa ir tieši par plaušu mēri, no amatpersonām pagaidām nav.
Komentējot situāciju, Gamalejas centra profesors Aleksandrs Butenko atgādināja, ka plaušu mēris ir viena no agresīvākajām infekcijām, jo tā spēj izplatīties no cilvēka uz cilvēku.
Dabā infekciju pārnēsā grauzēji, piemēram, susliki, kas sastopami dienvidu reģionos. Tomēr, pēc virusologa teiktā, pateicoties stingrai specializēto pretmēra staciju kontrolei, cilvēku inficēšanās gadījumi mūsdienās ir ārkārtīgi reti.