Čehija tuvinās Krievijas diktatoriskajam režīmam, opozīcija ceļ trauksmi
Jaunā Čehijas valdība ir sākusi mainīt savu pieeju attiecībām ar Krieviju, kas jau ir izpelnījusies Krievijas vēstnieka uzslavas un strīdus politiķu vidū valsts iekšienē.
Krievijas vēstniece Čehijā Anna Ponomarjova sarunā ar Krievijas medijiem paziņoja, ka jaunā valdība ir pārskatījusi savu attieksmi pret Maskavu. Čehijas varasiestādes sākušas ievērojami maigāk izteikties par Krieviju, publiski runāt par kara Ukrainā diplomātisku noregulējumu un pārtraukušas tiešās militāro materiālu piegādes Ukrainai, vēsta resurss "Vinegret"
Čehijas politiķi reaģējuši uz Annas Ponomarjovas izteikumiem. Čehijas ārlietu ministrs Petrs Macinka apstiprināja, ka valdība patiešām atteikusies no iepriekšējā komunikācijas stila attiecībā pret Maskavu, jo emocionāli publiski uzbrukumi nedod praktisku rezultātu, savukārt diplomātiskajiem soļiem jābūt vērstiem uz konkrētu rīcību.
"Ponomarjovas kundzei ir taisnība. Mēs patiešām esam izbeiguši bijušās valdības morālo maniaku histērisko klaigāšanu uz visām pusēm. Tā nekad nav devusi nekādu labumu," Macinka sacīja ziņu aģentūrai ČTK.
Savukārt premjerministrs Andrejs Babišs noraidīja Krievijas vēstnieces apgalvojumus par retorikas mīkstināšanu attiecībā pret Krieviju.
Opozīcija valdību asi kritizējusi. Bijušais ārlietu ministrs Jans Lipavskis kritizēja Ponomarjovas izteikumus, vienlaikus norādot uz pašreizējās valdības rīcību, kas, viņaprāt, veicina attiecību uzlabošanos ar Krieviju.
"Runa nav tikai par retoriku. Čehijas militārās un humānās palīdzības pārtraukšana Ukrainai pilnībā atbilst Krievijas interesēm."
Lipavskis piebilda, ka ANO, SPD un "Motoristé" koalīcija īsteno nepietiekami stingru un konsekventu politiku attiecībā pret Maskavu, "tāpēc ir tikai loģiski, ka tam seko diktatora vēstnieces uzslavas. Valdībai tas ir apkaunojums".
Kustības STAN vadītājs Vīts Rakušans uzskata, ka Čehijas varasiestādēm jāņem vērā potenciālie draudi no Krievijas.
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"Ir svarīgi, lai valdība SPD tuvības Putinam dēļ nemazinātu un neignorētu reālos riskus, ko rada Krievija."