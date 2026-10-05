Kapteinim uzbrukušais "Flydubai" pilots atzīstas, ko viņš gribēja izdarīt ar lidmašīnu un 174 pasažieriem
Apvienoto Arābu Emirātu aviosabiedrības “Flydubai” pilots, kurš 30. septembrī lidojuma laikā uz Izraēlu smagi ievainoja kapteini, atklājis, ko viņš bija plānojis izdarīt ar lidmašīnu un tās pasažieriem.
Atsaucoties uz amatpersonām, Izraēlas ziņu vietne “Ynet” vēsta, ka pilots bija iecerējis turpināt reisa Dubaija-Telaviva lidojumu ierastajā režīmā un pašās beigās ietriekt lidmašīnu Izraēlas galvenajā lidostā. Tieši tādēļ šis Omānas pilsonis Hamams al Hammami, domājams, nogaidīja, līdz lidmašīna ielidoja Jordānijas gaisa telpā, un tikai tad uzbruka lidmašīnas kapteinim, Indijas pilsonim Smitam Maččharam, — ja viņam nebūtu izdevies sasniegt Izraēlu, viņš esot plānojis ietriekt lidmašīnu ASV militārajā bāzē Jordānijā.
“Times of Israel” vēsta, ka 29 gadus vecais omāniešu pilots pēdējā laikā vairākkārt apmeklējis Benguriona lidostu, bet jūnijā pilnībā pievērsies informācijas ievākšanai un uzbrukuma plānošanai, lai kļūtu par “mocekli”. Viņš esot plānojis terora aktu veikt jau jūlijā, taču atlika īstenošanu sakarā ar draudzību ar vienu no apkalpes locekļiem, kuru nolēma “pažēlot” un sagaidīt citu iespēju.
“Channel 13” vēstīja, ka al Hammami esot izmeklētājiem atzinies, ka mēģinājis atrast darbu aviosabiedrībā, kas lido uz Telavivu, un tādēļ izvēlējās “Flydubai”. “Es biju plānojis operāciju jau pirms brīža, kad kompānija mani pieņēma darbā,” viņš apgalvojis. Savukārt “ABS News” vēsta, ka pilots jau bija atstādināts no darba “Oman Air”, kur viņu atzina par drošības risku.
Pirms tam Itālijas laikraksts “Corriere della Sera” atsaucās uz Izraēlas izlūkdienestu un vēstīja, ka al Hammami plānojis ietriekt lidmašīnu debesskrāpī, gluži kā islāmistu teroristi rīkojās 2001. gada 11. septembra terora aktos Ņujorkā, divas pasažieru lidmašīnas ietriecot Pasaules tirdzniecības centra slavenajos “Dvīņu torņus”. Pilots atzinis izmeklētājiem Apvienotajos Arābu Emirātos, ka vēlējies uzbrukt kapteinim pašā pēdējā brīdī, lai neviens nepaspētu izjaukt viņa plānu, tad saņemt nolaišanās atļaujas un ietriekt lidmašīnu vai nu lidostas galvenajā ēkā vai citā lidmašīnā.
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Vispirms viņš palūdza kapteinim atļauju lūgšanai, pēc tam uzbruka viņam ar avārijas cirvi. Par spīti ievainojumiem, kapteinis spēja atbloķēt pilotu kabīnes durvis, tādējādi citi cilvēki varēja neitralizēt teroristu, kurš centās izraisīt lidmašīnas ietriekšanos zemē. Viens no pasažieriem, izraēliešu santehniķis bez pilota kvalifikācijas spēja nostabilizēt lidmašīnu, kad tā strauji zaudēja augstumu.
Vēlāk šis vīrietis, 50 gadus vecais Janivs Hajuns, atzina Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu, ka nepieciešamo informāciju bija ieguvis, skatoties televīzijas seriālu “Air Crash Investigation”. Šis seriāls, kura oficiālais nosaukums ir “Mayday”, ir kopš 2003. gada demonstrētais Kanādas kompānijas “Cineflix Productions” dokumentālais seriāls, kurā izpēta dažādu aviokatastrofu, avāriju vai incidentu apstākļus, cēloņus un iespējamos novēršanas pasākumus.
Kad Hajuns bija paveicis kritiski svarīgo misiju, pie vadības ķērās tobrīd salonā bijušais cits pilots, kurš lidmašīnu nosēdināja Saūda Arābijā.
“ABS News” vēsta, ka Austrālijas varas iestādes izmeklē terorista iespējamo saistību ar Austrāliju. Informētas personas apstiprinājušas, ka pilotam 2014. gadā tika izsniegta studenta vīza un no 2015. līdz 2017. gadam viņš studēja Austrālijā, bet pēc tam valsti pameta. Al Hammami Melburnas universitātē studēja inženierzinātnes, taču studijas nepabeidza. Viņa vīza tika anulēta 2019. gadā.