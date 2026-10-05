12 gadīga meitene nošauta strīdā par vietu autostāvvietā Baltimorā
Pagājušās nedēļas nogalē sabiedrību satrieca 12 gadus vecas meitenes nošaušana ASV pilsētā Baltimorā konflikta laikā par vietu autostāvvietā.
Vietējā policija paziņoja, ka sestdienas vakarā divi vīrieši strīdējās par vietu autostāvvietā pie parka, kur bērni spēlēja amerikāņu futbolu. Iekarsušie strīdnieki lika lietā šaujamieročus un viena lode trāpīja meitenītei, kas vēroja spēli. Apšaudē ievainoti četri cilvēki.
Policija meklē vismaz divus aizdomās turamos, preses konferencē paziņoja Baltimoras policijas komisārs Ričards Vorlijs. Pagaidām policija nav ziņojusi, vai kāds būtu aizturēts.
“Cik mums zināms, starp diviem gļēvuļiem izcēlās kaut kāds strīds,” paziņoja Vorlijs. “Viņi sāka šaut viens uz otru. Apšaudē tika nogalināta 12 gadus veca meitene, kura, visticamāk, tur bija ieradusies skatīties futbolu.” Komisārs norādīja, ka meitene nebija apšaudes mērķis.
“Divi pieauguši vīrieši sastrīdējās, un 12 gadus vecas meitenes vairs nav,” preses konferencē sacīja Baltimoras mērs Brendons Skots. “Mums nekad nevajadzētu nonākt situācijā, kad jāsaka kaut kas tāds. Šodien notikušais ir viena no pretīgākajām lietām, ko savā dzīvē esmu redzējis.”
Nogalinātās Hlojas Išvejas vecmāmiņa pastāstīja, ka meitenīte vienmēr bijusi viņai līdzās un zvanījusi katru dienu. “Viņa vienmēr bija kopā ar mani. Viņa bija mana labākā draudzene. Viņa man zvanīja katru dienu. Kurš tagad man zvanīs? Mans telefons vairs nezvana,” viņas teikto citē “CBS News”. “Man ļoti pietrūks mana bērniņa.”
“Varu tikai pateikt, ka ierasties ar ieroci uz pasākumu, kurā piedalās bērni, jau pats par sevi ir nožēlojami. Tā nedara,” izteicās meitenītes māte. “Es vēlos taisnīgumu savam bērnam.”
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Nogalinātās meitenītes piemiņai pilsētā pirmdienas vakarā plānots miera gājiens.
Pērn "Fox News" atsaucās uz "Numbeo Crime Index" pētījumu, kurā Baltimora minēta kā trešā bīstamākā pilsēta ASV, atpaliekot tikai no Memfisas un Detroitas. Tiesa, pilsētas mērs pērn paziņoja, ka slepkavību skaits pilsētā samazinājies uz pusi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.