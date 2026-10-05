Atkārtojas Covid-19 scenārijs? Izolēti jau simtiem cilvēku, Krievija slēpj iespējamu mēra uzliesmojumu
Krievijas Irkutskas apgabalā, Šelehovas pilsētā, ieviesti stingri pretepidēmijas pasākumi un izolācijā ievietoti aptuveni 200 cilvēki pēc tam, kad Irkutskas zinātniski pētnieciskā institūta darbiniece mirusi no, iespējams, plaušu mēra.
Vairāki avoti un eksperti norāda uz iespējamu informācijas slēpšanu no Krievijas varasiestāžu puses, situāciju salīdzinot ar informācijas vakuumu Covid-19 uzliesmojuma sākumā.
Nelaimes gadījums laboratorijā un karantīnas pasākumi
Naktī uz 2. oktobri Šelehovas rajona slimnīcā mirusi 28 gadus vecā laborante Darja Šipilova. Kā viena no iespējamām notikušā versijām tiek izskatīta nejauša mēra baktērijas dzīvās kultūras saturošas mēģenes saplīšana un baktēriju ieelpošana. Tas, iespējams, izraisījis strauji progresējošu un nāvējošu plaušu mēra formu.
Pēc incidenta reģionā pastiprināti drošības pasākumi. Vairākas slimnīcas Irkutskā un Šelehovā uz trim nedēļām slēgtas, bet teju 200 cilvēki – pacienti un medicīnas darbinieki – ievietoti medicīniskā uzraudzībā un izolācijā. No viņiem 114 atrodas vienā slimnīcā, 63 – citā, bet vēl 12 cilvēki izolēti paša institūta telpās.
Šelehovas ielās patrulē speciālisti aizsargtērpos, savukārt pilsētā atcelti publiskie pasākumi. Vietējā alumīnija rūpnīcā un bērnudārzos ieviests sejas masku režīms, bet reģiona aptiekās strauji pieaudzis pieprasījums pēc antibiotikām.
Informācijas slēpšana
Oficiālās Krievijas varasiestādes, tostarp Irkutskas apgabala gubernators Igors Kobzevs un sanitārais dienests "Rospotrebnadzor", kura vadītāja Anna Popova ieradusies reģionā, izvairās publiski lietot vārdu "mēris". Slimība tiek raksturota kā "nezināmas izcelsmes pneimonija" vai "īpaši bīstama infekcija".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mediju telpā novērota informācijas cenzūra, jo no vietējo iestāžu resursiem dzēsts aicinājums iedzīvotājiem nedoties uz Šelehovu, bet prokremliskais kanāls "REN TV" izdzēsis piecas ar šo tēmu saistītas publikācijas. Reālo diagnozi publiski apstiprinājis tikai kaimiņos esošās Burjatijas republikas vadītājs Aleksejs Cidenovs.
Epidemiologs Mihails Favorovs apšauba oficiālo versiju par saplēsto mēģeni, uzsverot, ka šāda līmeņa laboratorijās personāls strādā aizsargtērpos un ievēro stingrus protokolus. Eksperts pieļauj, ka pacientes elpošanas traucējumi sākotnēji kļūdaini uztverti kā Covid-19, kā rezultātā viņa pieslēgta plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtai, nesākot savlaicīgu antibakteriālo terapiju.
Starptautiskie riski un PVO vērtējums
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperti uzskata, ka šis gadījums nerada būtiskus draudus plašākai infekcijas izplatībai vai globālai pandēmijai. Mūsdienās plaušu mēri iespējams efektīvi ārstēt ar antibiotikām, ja slimība tiek laikus atklāta un ārstēšana sākta nekavējoties. Turklāt līdz šim visiem izolētajiem cilvēkiem veiktie testi bijuši negatīvi.