ASV pārdislocē savus gaisa spēkus Eiropā - izvesti stratēģiskie bumbvedēji "B-1"
ASV ir izvedušas visus bumbvedējus B-1 no Karalisko gaisa spēku (RAF) Ferfordas bāzes Lielbritānijā, kurā nesen notika aizdomīgs incidents, svētdien paziņoja Pentagons.
"Visi ASV bumbvedēji, kas bija izvietoti RAF Ferfordas bāzē, ir pārvietoti uz to bāzēm ASV," paziņoja Pentagons, apstiprinot iepriekš medijos izskanējušo informāciju par bumbvedēju pārvietošanu.
Paziņojumā norādīts, ka "operatīvā drošība liedza mums apstiprināt mūsu aktīvu un spēku kustību reāllaikā".
Policija tika izsaukta uz bāzi Anglijas dienvidrietumos pagājušajā svētdienā pēc tam, kad kāds vietējais fermeris ziņoja par vīriešu grupu ar vairākiem furgoniem, kas nodarbojās ar "aizdomīgām" darbībām.
Saistībā ar iespējamu apdraudējumu netālu no aviobāzes, kuru ASV izmantoja triecienu Irānai sākšanai, evakuācija tika veikta 85 mājās.
Spekulācijas par incidenta motīviem svārstījās no terora draudiem līdz degvielas zagšanai, jo enerģijas cenas Lielbritānijā sasniedza rekordaugstu līmeni.
Izmeklētāji paziņoja, ka furgonos nav atraduši sprāgstvielas, bet tā vietā "tika atrasts benzīns", sacīja Nacionālās pretterorisma policijas vadītājs Lorenss Teilors.
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Saistībā ar incidentu ir aizturēti pieci Lielbritānijas pilsoņi no Londonas. Visi pieci divdesmitgadnieki ir atbrīvoti pret drošības naudu. Viņu atbrīvošanu ir nosodījušas ASV.
Irānas vēstniecība Londonā ir paziņojusi, ka tā "kategoriski noraida un stingri nosoda" spekulācijas, ka Teherāna būtu iesaistīta. Tiek ziņots, ka nesen tika pastiprināta drošība bāzē.
Lielbritānija martā deva Vašingtonai atļauju izmantot Ferfordu "specifiskām aizsardzības operācijām Irānā", un kopš tā laika ir redzēti ASV bumbvedēji un citas lidmašīnas, kas paceļas un nolaižas no bāzes.
Ferforda ir vienīgā gaisa spēku bāze Lielbritānijas kontinentālajā daļā, kas tiek izmantota šim nolūkam.