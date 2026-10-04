Bosnijā noslēgušās vēlēšanas, kas var izšķirt valsts turpmāko ceļu uz Eiropas Savienību
Bosnijā un Hercegovinā svētdien noslēgusies balsošana parlamenta un prezidenta vēlēšanās, kurās uzmanības centrā nonākusi valsts nākotne Eiropas Savienībā (ES), kā arī gadiem ieilgušās domstarpības starp dažādām etniskajām grupām.
Vēlētāji izraudzījās parlamenta deputātus, kā arī trīs valsts prezidentūras locekļus – bosniešu, horvātu un serbu pārstāvjus. Pirmie provizoriskie rezultāti gaidāmi svētdienas vakarā.
Viena no galvenajām vēlēšanu tēmām ir Bosnijas un Hercegovinas virzība uz ES. Valsts kandidātvalsts statusu ieguva 2022. gadā, bet 2024. gadā ES līderi deva zaļo gaismu iestāšanās sarunu sākšanai. Tomēr nepieciešamo reformu īstenošanu kavējušas politiskās domstarpības un spriedze starp valsts etniskajām kopienām.
Īpaša uzmanība pievērsta arī Bosnijas serbu politiķiem un aicinājumiem pēc lielākas autonomijas serbu apdzīvotajai Serbu Republikai. Bažas rada iespēja, ka politiskā spriedze pēc vēlēšanām varētu vēl vairāk sarežģīt valsts pārvaldību un tās ceļu uz ES.
Bosnija un Hercegovina kopš 1992.–1995. gada kara ir sadalīta divās plaši autonomās daļās – Bosnijas un Hercegovinas Federācijā, kurā pārsvarā dzīvo bosnieši un horvāti, un Serbu Republikā. Abas vienības savieno sarežģīta centrālās varas sistēma, kas izveidota pēc Deitonas miera līguma.