Zelenskis apsveic Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru Saeimas vēlēšanās
Foto: Antti Aimo-Koivisto/LEHTIKUVA/SIPA
Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pasaulē

Zelenskis apsveic Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru Saeimas vēlēšanās

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsveicis pašreizējo Latvijas premjerministru Andri Kulbergu ar “Apvienotā saraksta” (AS) pārliecinošo uzvaru 15. Saeimas vēlēšanās. Savā paziņojumā Zelenskis uzsvēris Latvijas līdzšinējo atbalstu Ukrainai un paudis cerību uz abu valstu sadarbības turpināšanu.

Zelenskis apsveic Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru ...

“Sirsnīgi sveicu Andri Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru Latvijas parlamenta vēlēšanās. Šis spēcīgais rezultāts atspoguļo Latvijas iedzīvotāju uzticību jūsu vadībai un redzējumam par valsts nākotni,” paziņoja Zelenskis.

Ukrainas prezidents pateicās arī Latvijai par palīdzību, ko tā sniegusi Ukrainai kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara. “Ukraina augstu vērtē Latvijas nelokāmo draudzību un atbalstu. Ceru uz mūsu stratēģiskās partnerības turpmāku stiprināšanu. Vēlu jums panākumus, kalpojot Latvijas tautai!” norādīja Zelenskis.

Saeimas vēlēšanās AS saņēma 35,3% vēlētāju atbalstu un ieguva 41 no 100 deputātu mandātiem. Tas ir augstākais viena politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Ārvalstu mediji vēlēšanu iznākumam pievērsuši uzmanību arī Latvijas līdzšinējā atbalsta Ukrainai kontekstā. Latvija robežojas ar Krieviju un kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma bijusi viena no aktīvām Ukrainas atbalstītājām, vienlaikus Latvijas iekšpolitikā izskanējuši arī aicinājumi samazināt palīdzību Kijivai un vairāk līdzekļu novirzīt pašmāju vajadzībām.

Tēmas

UkrainaVolodimirs ZelenskisLatvijaAndris KulbergsApvienotais saraksts15. Saeimas vēlēšanas

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