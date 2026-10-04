Zelenskis apsveic Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru Saeimas vēlēšanās
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsveicis pašreizējo Latvijas premjerministru Andri Kulbergu ar “Apvienotā saraksta” (AS) pārliecinošo uzvaru 15. Saeimas vēlēšanās. Savā paziņojumā Zelenskis uzsvēris Latvijas līdzšinējo atbalstu Ukrainai un paudis cerību uz abu valstu sadarbības turpināšanu.
“Sirsnīgi sveicu Andri Kulbergu ar pārliecinošo uzvaru Latvijas parlamenta vēlēšanās. Šis spēcīgais rezultāts atspoguļo Latvijas iedzīvotāju uzticību jūsu vadībai un redzējumam par valsts nākotni,” paziņoja Zelenskis.
Ukrainas prezidents pateicās arī Latvijai par palīdzību, ko tā sniegusi Ukrainai kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara. “Ukraina augstu vērtē Latvijas nelokāmo draudzību un atbalstu. Ceru uz mūsu stratēģiskās partnerības turpmāku stiprināšanu. Vēlu jums panākumus, kalpojot Latvijas tautai!” norādīja Zelenskis.
My warmest congratulations to @AndrisKulbergs on his convincing victory in Latvia’s parliamentary elections. This strong result reflects the trust of the Latvian people in your leadership and vision for the country. Ukraine deeply values Latvia’s unwavering friendship and support. I look forward to further strengthening our strategic partnership. Wishing you every success in serving the Latvian people!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026
Saeimas vēlēšanās AS saņēma 35,3% vēlētāju atbalstu un ieguva 41 no 100 deputātu mandātiem. Tas ir augstākais viena politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Ārvalstu mediji vēlēšanu iznākumam pievērsuši uzmanību arī Latvijas līdzšinējā atbalsta Ukrainai kontekstā. Latvija robežojas ar Krieviju un kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma bijusi viena no aktīvām Ukrainas atbalstītājām, vienlaikus Latvijas iekšpolitikā izskanējuši arī aicinājumi samazināt palīdzību Kijivai un vairāk līdzekļu novirzīt pašmāju vajadzībām.