Irāna izvirza ultimātu ASV: Hormuza šaurumu neatvērs, kamēr netiks izpildīti septiņi nosacījumi
Irāna paziņojusi, ka stratēģiski nozīmīgais Hormuza šaurums netiks pilnībā atvērts kuģošanai, kamēr ASV nebūs izpildījušas septiņus Teherānas izvirzītos nosacījumus. Par to svētdien paziņojis Irānas parlamenta spīkers un galvenais sarunvedējs Mohammads Bāgers Galibafs.
Irāna savu priekšlikumu ASV iesniedza ANO Ģenerālās asamblejas laikā. Tas paredz, ka gadījumā, ja Vašingtona izpildītu noteiktos nosacījumus, normālu kuģu satiksmi Hormuza šaurumā būtu iespējams atjaunot septiņu dienu laikā. ASV atbildi Teherāna saņēmusi ar Kataras starpnieku palīdzību.
“Irānas nostāja ir pilnīgi skaidra un stingra – Hormuza šaurums netiks atvērts, kamēr netiks izpildīti mūsu septiņi nosacījumi,” paziņoja Galibafs. Viņš arī uzsvēra, ka Vašingtonai jāsaprot – laiks, kad sarunas iespējams novilcināt un izvirzīt vienpusējas prasības, esot beidzies.
Irānas ārlietu ministrs Abāss Aragči norādījis, ka Teherāna joprojām cer uz diplomātisku risinājumu. Vienlaikus viņš brīdinājis – ja ASV atkal izvēlēsies militāru ceļu, Irāna esot gatava atbildēt.
Hormuza šaurums ir viens no pasaulē svarīgākajiem energoresursu transportēšanas ceļiem. Pirms pašreizējā konflikta caur to tika transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas piegāžu, tādēļ satiksmes ierobežojumi šaurumā būtiski ietekmējuši globālo enerģijas tirgu un naftas cenas.