Aplej skolotāju ar benzīnu un piekauj: Francijā turpinās skolēnu protesti, simtiem skolu pirmdien būs slēgtas
Francijā turpinās plaši skolēnu protesti, kuru dēļ pirmdien pilnībā vai daļēji varētu būt slēgtas 400 līdz 500 vidusskolas. Protesti pēdējās dienās pārauguši arī sadursmēs ar policiju, vandālismā un vardarbībā.
Francijas Izglītības ministrija paziņojusi, ka kopumā protesti skāruši 735 skolas, no kurām 24 tikušas aizdedzinātas vai izdemolētas. Kopš nemieru sākuma ievainoti arī 78 izglītības nozares darbinieki. Savukārt Iekšlietu ministrijas dati liecina, ka aizturēti gandrīz 5000 cilvēku.
Demonstrāciju laikā dedzinātas atkritumu tvertnes un citi priekšmeti, bet policistu virzienā mesti dažādi objekti. Likumsargi protestētāju izklīdināšanai izmantojuši asaru gāzi, gumijas lodes un stekus. Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess noraidījis pārmetumus par nesamērīgu policijas rīcību, norādot, ka likumsargi iejaucas, lai apturētu vardarbību.
Protesti sākās pirms divām nedēļām kādā vidusskolā Kretejā Parīzes pievārtē, skolēniem atbalstot streikojošos skolotājus, kuri sūdzējās par darbinieku un finansējuma trūkumu. Kopš tā laika protesti izplatījušies daudzviet Francijā.
Skolēni sūdzas par nedrošām un sliktā stāvoklī esošām skolu ēkām, pārpildītām klasēm, pārmērīgu noslodzi un pedagogu trūkumu. Daļa jauniešu iebilst arī pret mobilo telefonu aizliegumu skolās.
Protestus otrdien paredzēts turpināt, un tiem gatavojas pievienoties arī skolotāju arodbiedrības. Tās norāda, ka skolēnu prasības ir pamatotas un sakrīt ar pedagogu jau ilgstoši paustajām bažām par resursu trūkumu izglītībā.
Nemieru laikā notikuši arī vairāki smagi incidenti. Tūrā kāds jaunietis pēc sadursmēm ar policiju zaudējis redzi vienā acī, bet Lasiotā 59 gadus vecs skolotājs apliets ar benzīnu un piekauts. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 16 gadus vecs jaunietis. Arī Belforā jauniešu grupa uzbrukusi policistam, viņu piekaujot un spārdot.