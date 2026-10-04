ASV rosina jaunas Ukrainas un Krievijas sarunas jau tuvāko nedēļu laikā
ASV piedāvājušas Ukrainai un Krievijai līdz oktobra beigām sarīkot jaunu sarunu kārtu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, Vašingtona ierosinājusi trīspusēju ASV, Ukrainas un Krievijas pārstāvju tikšanos tehniskā līmenī, cerot panākt progresu ceļā uz iespējamu miera vienošanos.
“Vakar es runāju ar ASV sarunu komandu. Šodien amerikāņu puse sazinās gan ar Ukrainu, gan Krieviju un piedāvā līdz oktobra beigām sarīkot trīspusēju tikšanos tehniskā līmenī,” žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Ukraina priekšlikumam piekritusi un ir gatava piedalīties sarunās. Kā viena no iespējamajām tikšanās vietām tiek apsvērti Apvienotie Arābu Emirāti, taču Kijiva esot gatava izskatīt arī citu ASV piedāvātu valsti.
“Mēs gaidīsim atbildi. Mūsu attieksme pret sarunām ir pozitīva,” piebilda Zelenskis. Iepriekš ASV pārstāvji vairākkārt centušies panākt progresu Krievijas un Ukrainas sarunās, taču līdz šim būtisks izrāviens nav panākts.