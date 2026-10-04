“Ja Krievija netiks apturēta...” Vācija Ukrainai piešķirs vairāk nekā miljardu eiro
Vācija Ukrainai sniegs jaunu militārās palīdzības paketi vairāk nekā viena miljarda eiro vērtībā. Tā paredz finansējumu kopīgai pārtvērējdronu ražošanai, kā arī tāldarbības ieroču, kaujas dronu un satelītu aprīkojuma piegādi, svētdien vizītes laikā Kijivā paziņoja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
“Šodien esmu atvedis konkrētu palīdzību – vēl vienu militārās palīdzības paketi vairāk nekā miljarda eiro apmērā,” kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski sacīja Mercs. Viņš norādīja, ka Vācija finansēs kopīgu dronu ražošanu, lai palīdzētu Ukrainai cīnīties pret Krievijas izmantotajiem reaktīvajiem droniem.
Vācija Ukrainai piegādās arī tāldarbības ieročus, kaujas bezpilota lidaparātus un satelītu aprīkojumu. Savukārt Ukrainas enerģētikas nozarei pirms ziemas paredzēta vēl aptuveni 350 miljonu eiro palīdzība ģeneratoriem, transformatoru apakšstacijām un remonta komplektiem.
Mercs svētdien Kijivā ieradās iepriekš neizziņotā vizītē. “Ja Krievija netiks apturēta, tās kara mašīna agrāk vai vēlāk vērstos pret mums,” pēc ierašanās Ukrainas galvaspilsētā paziņoja Vācijas kanclers.
Mercs arī pavēstīja, ka Vācija kopā ar Franciju un Lielbritāniju ziemā Berlīnē plāno rīkot Labas gribas koalīcijas sanāksmi, lai koordinētu turpmāko palīdzību Ukrainai.