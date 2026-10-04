VIDEO: Tramps atkal nonāk uzmanības centrā pēc savādas epizodes publiska pasākuma laikā
ASV prezidents Donalds Tramps jau atkal nonācis uzmanības centrā pēc tam, kad Baltajā namā notikuša pasākuma laikā vairākkārt aizvēris acis un noliecis galvu, radot iespaidu, ka viņam ir grūtības palikt nomodā.
Incidents notika neilgi pēc tam, kad Tramps paziņoja par ieceri Aiovas štatā būvēt jaunu tērauda rūpnīcu 15 miljardu ASV dolāru vērtībā. Projektu īstenos uzņēmums “Mesabi Metallics”, un iecerēts, ka rūpnīca pēc pilnas jaudas sasniegšanas spēs saražot līdz desmit miljoniem tonnu tērauda gadā.
Brīdī, kad ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits stāstīja par administrācijas industrializācijas plāniem, Tramps aizvēris acis un viņa galva noslīgusi uz priekšu. Arī vēlāk, runājot “Mesabi Metallics” vadītājam Revantam Ruijam, prezidenta acis vairākkārt aizvērušās.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, ka Tramps brīžiem sēž ar aizvērtām acīm un noliektu galvu. Nav iespējams droši noteikt, vai prezidents šajos brīžos patiešām bija aizmidzis.
Trump's eyes are getting very heavy https://t.co/aKT2goaYkV— Aaron Rupar (@atrupar) September 28, 2026
Sociālajos tīklos video izraisījis plašu ironisku reakciju vilni. Vairāki lietotāji Trampu iesaukuši par “Sleepy Don”, atgādinot, ka viņš pats gadiem ilgi savu politisko sāncensi Džo Baidenu dēvēja par “Sleepy Joe”. Citi jokoja, ka prezidents izskatoties tā, it kā preses konferences laikā gatavotos aizmigt, bet vēl daļa retoriski vaicāja, kāda būtu sabiedrības reakcija, ja kāds cits regulāri aizmigtu darba laikā. Atsevišķi komentētāji gan pauda arī nopietnākas bažas par Trampa pašsajūtu un aicināja viņa ārstus izvērtēt biežo miegainību.
Jāsaka gan, ka līdzīgas epizodes Trampam publiskos pasākumos novērotas arī iepriekš. Septembrī izdevums ziņoja, ka viņš ar aizvērtām acīm un noliektu galvu redzēts arī 11. septembra teroraktu piemiņas pasākumā Pentagonā.
Trampam pašlaik ir 80 gadi. Viņa pašsajūta un uzvedība publiskos pasākumos pēdējā laikā regulāri nonākusi ASV mediju un politisko oponentu uzmanības lokā.