Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
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Šodien 12:15
Zelenskis: Putins izdevis “jaunu doktrīnu” par plašākiem uzbrukumiem civilajiem objektiem Ukrainā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka valsts izlūkdienesti ieguvuši dokumentus, kas, pēc viņa teiktā, liecina par Krievijas līdera Vladimira Putina izdotu “jaunu doktrīnu” militāriem uzbrukumiem daudz plašākam civilo objektu lokam.
Zelenskis norādījis, ka šādas ieceres varētu tikt īstenotas jau pirms gaidāmās ziemas, radot papildu apdraudējumu Ukrainas civilajai infrastruktūrai un iedzīvotājiem.
Plašākas detaļas par dokumentu saturu vai konkrētiem iespējamo uzbrukumu mērķiem pagaidām nav publiskotas.
Savukārt Krievija paziņojusi, ka turpinās veikt triecienus pa mērķiem Ukrainā, tos raksturojot kā atbildes uz Ukrainas uzbrukumiem.
Maskava regulāri savus triecienus Ukrainā pamato ar nepieciešamību reaģēt uz Ukrainas militārajām operācijām, kamēr Kijiva brīdina par pieaugošiem draudiem civilajai infrastruktūrai, īpaši tuvojoties ziemai.