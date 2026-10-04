Pēc dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks militārajā lidlaukā Adigejā
Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma svētdien izcēlies ugunsgrēks militārajā lidlaukā Adigejā, Krievijas Ziemeļkaukāzā, vēsta "Telegram" kanāli.
Kā raksta kanāls "Exilenova+", vietējie iedzīvotāji ziņojuši, ka bezpilotu lidaparātu uzbrukums sācies pēc pulksten vieniem naktī un turpinājies līdz pat rītam.
Pēc uzbrukuma publiskotajos kadros redzams ugunsgrēks militārajā lidlaukā "Hanskaja", kas atrodas sešus kilometrus no Adigejas galvaspilsētas Maikopas.
Šo lidlauku, kas atrodas apmēram 500 kilometrus no Ukrainas valdības kontrolētās teritorijas, izmanto Krievijas militārā aviācija. Lidlaukam "Hanskaja" jau agrāk uzbrukuši Ukrainas droni.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 135 droniem
Tikmēr naktī uz svētdienu Krievijas karaspēks uzbruka Ukrainai ar 135 droniem un mazgabarīta raķetēm "Banderoļ"/"Daņ-T",pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
123 droni un divas mazgabarīta raķetes notriektas vai citādi neitralizētas.
Krievija uzbrukusi ar "Shahed" tipa droniem, droniem "Gerbera" un citu tipu droniem. "Shahed" tipa dronu vidū 52 bijuši reaktīvie droni. Konstatēti trāpījumi piecās vietās, atlūzas nogāzušās vēl piecās vietās.