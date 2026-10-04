Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
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Šodien 09:20
“Krievijas kara mašīna agrāk vai vēlāk vērstos pret mums” - Mercs negaidīti ierodas Kijivā
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs svētdien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Kijivā, un gaidāms, ka vizītes laikā viņš apsolīs turpmāku atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas iebrukumu.
"Ja Krievija netiks apturēta, tās kara mašīna agrāk vai vēlāk vērstos pret mums," teikts Merca paziņojumā, kas tika izplatīts pēc tam, kad viņš ar vilcienu bija ieradies Ukrainas galvaspilsētā.
Mercu vizītē pavada ekonomikas ministre Katerīna Reihe un desmit aizsardzības un enerģētikas uzņēmumu pārstāvji. Starp šiem uzņēmumiem ir "Siemens Energy", "Hensoldt", "Diehl Defence" un "Quantum Systems".
Pēc Vācijas amatpersonu teiktā, Merzs paziņos par viena miljarda eiro piešķiršanu militārajai palīdzībai un 350 miljonu eiro piešķiršanu enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai.