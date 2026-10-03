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VIDEO. Krievijā ar automašīnu mēģina pārvadāt helikopteru. Neprātīga doma!
Sociālajos tīklos ažiotāžu izraisījis video, kurā Krievijas Krasnodaras novadā kāds mēģina pārvadāt helikopteru “Mi-2”, to piestiprinot pie automašīnas jumta. Rezultāts nebija tāds, kādu braucējs bija iecerējis.
Video redzams, ka nekur tālu ar šo dīvaino kravu braucējs netika, helikopters sasvērās uz sāniem un nogāzās, paraujot līdzi vedēju.
Negadījumā neviens nav cietis — protams, izņemot helikopteru un pašu automašīnu. Pagaidām nav zināms, kam helikopters piederējis un uz kurieni tas tika vests. Vietējās varasiestādes un tehnikas īpašnieki oficiālus komentārus par notikušo nav snieguši, norāda vietne “incidentia.ru”.