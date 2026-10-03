Netālu no Tulas uzspridzināts okupants, kurš piedalījās karā pret Ukrainu un spīdzināja gūstekņus
Tulas apgabala Novomoskovskā uzspridzināta automašīna, kurā atradās krievu karavīrs, kurš piedalījās Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu. Viņš tika apsūdzēts Ukrainas karagūstekņu spīdzināšanā.
Krievijas Tulas apgabala Novomoskovskā 2. oktobrī eksplodējusi automašīna, kurā atradās Krievijas karavīrs Romāns Siromjatņikovs. Viņš gājis bojā, vēsta vietējais portāls "Novomoskovsk Segodņa" un projekts "VČK-OGPU".
Pēc sākotnējās informācijas, spridzeklis bija novietots zem automašīnas apakšas vadītāja sēdekļa pusē. Pēc sprādziena notikuma vietā ieradušies Krievijas drošības struktūru darbinieki, tostarp Nacionālās gvardes pārstāvji.
Siromjatņikovs bija Krievijas 106. gvardes gaisa desanta divīzijas 51. gvardes desanta pulka karavīrs. Vienība ir dislocēta Tulas apgabalā. Viņš piedalījies Krievijas karā pret Ukrainu un pēc tam atgriezies Novomoskovskā.
Saskaņā ar Ukrainas avotu un "Mirotvorec" datubāzes informāciju Siromjatņikovs bija saistīts ar Ukrainas karagūstekņu spīdzināšanu un Ukrainā tika izsludināts meklēšanā.
"Mirotvorec" profilā teikts, ka viņš esot pārkāpis starptautisko humanitāro tiesību normas un nežēlīgi izturējies pret karagūstekņiem. Datubāzē viņš arī apsūdzēts par Ukrainas bruņoto spēku karavīru spīdzināšanu, kuri nelikumīgi turēti Tulas apgabala labošanas darbu kolonijā Nr. 1.
Sprādziena apstākļus izmeklē Krievijas varasiestādes.