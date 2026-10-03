Miris padomju laika leģenda un pretrunīgi vērtētais dziednieks Anatolijs Kašpirovskis, kurš cilvēkus "ārstēja" caur televizoru
87 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais un pretrunīgi vērtētais psihoterapeits, televīzijas ekstrasenss un hipnotizētājs Anatolijs Kašpirovskis, liecina ārvalstu medijos publiskotā informācija.
Kašpirovskis milzu popularitāti iemantoja 20. gadsimta 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Viņa vadītos "veselības seansus" televīzijas ekrānos vienlaicīgi vēroja desmitiem miljonu cilvēku visā bijušās Padomju Savienības teritorijā, kā arī ārpus tās robežām.
Savu uzstāšanos laikā Kašpirovskis apgalvoja, ka spēj attālināti, izmantojot suģestiju un hipnozi, dziedināt cilvēkus no visdažādākajām fiziskām un garīgām kaitēm. Viņa raidījumi kļuva par kulta fenomenu, cilvēkiem masveidā pulcējoties pie televizoru ekrāniem, un zāles, kurās viņš uzstājās klātienē, vienmēr bija pārpildītas.
Kaut gan akadēmiskā un medicīnas sabiedrība viņa metodes un apgalvojumus ilgstoši un skarbi kritizēja, nereti dēvējot tos par šarlatānismu un masveida apmānu, Kašpirovskis nenoliedzami kļuva par vienu no sava laika spilgtākajiem sabiedrības fenomeniem. Vēlākos gados viņš mēģināja iesaistīties arī politikā un ik pa laikam atgriezās publiskajā telpā ar dažādiem paziņojumiem un tiešsaistes seansiem.