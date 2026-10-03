Ziemeļkoreja izmēģina raķeti ar mākslīgo intelektu
Ziemeļkoreja sestdien paziņoja, ka izmēģinājusi vidēja darbības rādiusa stratēģisko raķeti, kurā izmantots mākslīgais intelekts.
Dažas stundas pirms tam Seula paziņoja, ka Phenjana ir palaidusi ballistisko raķeti, kas nolidojusi vairāk nekā 700 kilometru.
Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ietekmīgā māsa Kima Jočena paziņoja, ka sestdienas rītā palaistā raķete ir "vidēja darbības rādiusa stratēģiskā raķete".
Viņa apgalvoja, ka raķete ir "spējīga mainīt savu lidojuma orbītu nelielā augstumā, un tajā tika ieviests mākslīgais intelekts", taču detalizētāku skaidrojumu par mākslīgā intelekta izmantošanu viņa nesniedza.
Kima klāstīja, ka tas nozīmē, ka "nav iespējams izvairīties" no raķetes uzbrukuma, un apgalvoja, ka Kims Čenuns uzskata, ka "nevienai pasaules valstij vismaz vairākus gadus nevarētu būt piekļuve šādai tehnoloģijai".
Pagājušajā mēnesī Kims paziņoja, ka ir jāpaaugstina "mākslīgā intelekta līmenis" valsts ieroču sistēmās.
Raķetes palaišana notika dažas dienas pēc tam, kad Seulas armija pieprasīja Phenjanas atvainošanos par sprādzienu Demilitarizētajā zonā, kurā tika ievainoti trīs Dienvidkorejas karavīri, un par kuru tā vainoja Ziemeļkoreju.
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Phenjana piektdien noliedza atbildību par pagājušajā mēnesī notikušo sprādzienu un nosauca Dienvidkoreju par "nicināmu", tādējādi noniecinot Seulas civilās vadības centienus atgriezties pie dialoga.