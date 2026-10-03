Moldovas gaisa telpā konstatēti vairāki droni, atrastas to atlūzas
Moldovas nacionālā gaisa telpas uzraudzības sistēma sestdienas rītā konstatēja vairākus dronus, kas lidoja virs valsts, vēsta moldāvu tīmekļa izdevums "NewsMaker".
Moldovas Nacionālās armijas gaisa operāciju dienesta dati, liecina, ka laikā no plkst. 7.45 līdz 8 valsts gaisa telpu šķērsoja pieci droni. Tie tika konstatēti netālu no Aneni Nojas, Štefanvodas, Hinčešti, Tudoras un Kaušeni apdzīvotajām vietām.
Moldovas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka incidents noticis Krievijas masveida triecienu laikā pret Ukrainu.
Novērošanas sistēmas dati liecina, ka vairākās apdzīvotās vietās bija dzirdamas eksplozijas. Policijas un armijas vienības ir sākušas izmeklēšanu.
Kaušeni pievārtē tika atrastas drona atlūzas, no kurām pacēlās dūmi. Dronu atlūzas atrastas vēl divās vietās. Krokmazā drons nogāzās vīna dārzā, kā rezultātā aizdegās sausie augi, bet blakus esošajai ēkai tika izsisti logi.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka incidentos neviens nav cietis.
Saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai Moldovā vairākkārt bijuši incidenti, kad tās gaisa telpā ielidojuši droni.