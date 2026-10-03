Atklājas jauna informācija par baiso „FlyDubai” lidmašīnas incidentu: otrais pilots ar cirvi uzbrucis kapteinim
Lidsabiedrības "FlyDubai" reisa FZ1073 lidmašīnas otrais pilots uzbruka kapteinim ar avārijas cirvi, lai pārņemtu kontroli pār lidmašīnu, kas trešdien lidoja no Dubaijas uz Telavivu un veica avārijas nosēšanos Saūda Arābijā, sestdien ziņoja aģentūra Emirates News Agency (WAM), atsaucoties uz Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) prokuratūru.
AAE atbildīgās institūcijas trešdien notikušo incidentu uzskata par terorakta mēģinājumu, liecina prokuratūras ziņojums. Arī Izraēlas valdība to iepriekš raksturoja kā terorakta mēģinājumu, un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka otrais pilots bija islāmistu ideoloģijas indoktrinēts.
Avārijas cirvji ir daļa no lidmašīnas obligātā avārijas aprīkojuma, un tos var izmantot, lai nepieciešamības gadījumā pāršķeltu paneļus vai citus šķēršļus.
Apvienoto Arābu Emirātu izmeklēšana par incidentu lidmašīnā, kas ar 182 cilvēkiem uz klāja devās uz Izraēlu, turpinās, un izmeklētāju mērķis ir noskaidrot otrā pilota motīvus un to, vai pastāv kāda saistība ar citām personām vai organizācijām.
AAE bāzētās aviokompānijas "FlyDubai" lidmašīna trešdien bija ceļā no Dubaijas uz Telavivu, kad notika uzbrukums, kā rezultātā lidmašīna strauji zaudēja augstumu. Lidmašīnas kapteinis, Indijas pilsonis, guva nopietnus ievainojumus, bet viņam izdevās atvērt kabīnes durvis, ļaujot pasažieriem un apkalpei savaldīt uzbrucēju un stabilizēt lidmašīnu. Lidmašīna veica avārijas nosēšanos Tabukā, Saūda Arābijā.
Otrais pilots, kurš, pēc Izraēlas avotu teiktā, ir no Omānas, tika nogādāts AAE.
Laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz avotiem, kas pārzina lietu, vēstīja, ka Omānas varas iestādes ir aizliegušas otrajam pilotam lidot saistībā ar bažām, ka viņš ir pieņēmis radikālus ideoloģiskus uzskatus.
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Arī Saūda Arābijas ziņu kanāls "Al Arabiya", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja, ka Omāna ir aizliegusi otrajam pilotam lidot. Iepriekš uzturoties Sīrijā, viņu ietekmējušas ekstrēmistu idejas, liecina kanāla rīcībā esošā informācija.