Lietuvā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu
Viļņas apriņķī un Ukmerģē sestdienas rītā nepilnu stundu bija izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu.
Brīdinājums tika izsludināts ap plkst. 9.50 saistībā ar iespējami bīstama objekta ielidošanu Lietuvas gaisa telpā. Tas tika atcelts pēc apmēram 50 minūtēm.
"Tika apstiprināts, ka gaisa draudu nav, jo objekts nerada nekādas briesmas. Vai tie bija putni vai kāds cits objekts, es šobrīd nevaru pateikt," sestdien Lietuvas sabiedriskajam radio teica Nacionālā krīžu vadības centra direktors Vilmants Vitkausks.
Kā informēja centrs, saistībā ar apdraudējumu gaisā pacēlti iznīcinātāji, kā arī uz laiku tika slēgta gaisa telpa ap Viļņas lidostu.
Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvis Darjus Buta sacīja, ka objekts Lietuvā ielidojis no Baltkrievijas puses.
Iepriekšējo reizi drons Lietuvā no Baltkrievijas ielidoja septembra vidū. To notrieca Šauļos dislocētie Itālijas iznīcinātāji. Kaišadores rajonā, valsts vidienē, notriektajā dronā bija sprāgstvielas, ko neitralizēja Lietuvas sapieri.
Turpinoties Krievijas un Ukrainas karam, pēdējo mēnešu laikā Lietuvā vairākkārt ielidojuši droni, taču bezpilota lidaparāts valsts gaisa telpā notriekts pirmo reizi. Iepriekš droni notriekti Latvijā un Igaunijā. Lielākoties Baltijas valstu gaisa telpā ielido Ukrainas droni, kas devušies uzbrukumā mērķiem Krievijā, taču novirzīti no kursa ar Krievijas radioelektroniskā kara līdzekļiem.