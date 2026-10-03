Ebolas uzliesmojums Kongo DR kļūst nāvējošāks.
Pasaulē
Šodien 11:18
Ebolas uzliesmojums Kongo DR kļūst nāvējošāks: vīruss prasījis jau vairāk nekā 4000 dzīvību
Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) Ebolas vīrusslimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 4000, liecina ceturtdien publiskotie oficiālie dati.
Šobrīd apstiprināti 8300 inficēšanās gadījumi ar Ebolas vīrusu un 4018 nāves gadījumi.
Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus.
Eksperti uzskata, ka liels skaits inficēšanās gadījumu nav konstatēti, jo vairākus mēnešus epidēmija izplatījās nepamanīta.
Infekcija sākās Ituri provincē Kongo DR ziemeļaustrumos, bet tad izplatījās uz nemieru plosītajiem nomaļajiem ziemeļu un austrumu reģioniem.
Ebolas vīruss pirmo reizi tika identificēts 1976. gadā, un pēdējos 50 gados Ebolas vīruss Āfrikā laupījis dzīvību vairāk nekā 15 000 cilvēku.