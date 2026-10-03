Hormuza šaurumā apšaudīti divi naftas tankkuģi; viens aizdegās
Hormuza šaurumā diviem naftas tankkuģiem ir trāpījuši "neidentificēti šāviņi", piektdien ziņoja Lielbritānijas Jūras tirdzniecības operāciju organizācija (UKMTO).
Pirmais uzbrukums izraisīja "nelielu ugunsgrēku un elektroapgādes pārtraukumu uz kuģa", bet ugunsgrēks vēlāk tika nodzēsts.
Nav ziņots, ka šajā uzbrukumā būtu cietušie vai ka tas būtu ietekmējis vidi. Kuģis, kas brauca ārā no šauruma, spēja turpināt ceļu.
Dažas stundas pēc šī uzbrukuma citam jēlnaftas tankkuģim uz austrumiem no Omānas trāpīja "nezināms šāviņš", bet visi apkalpes locekļi ir drošībā un nav ziņots par kaitējumu videi.
UKMTO ziņoja, ka varas iestādes izmeklē šos incidentus.
Hormuza šaurums ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur Hormuza šaurumu miera laikā plūda aptuveni piektdaļa no visas tirgotās naftas un dabasgāzes.
Irāna bloķē tirdzniecības kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu un apšauda kuģus, kurus tā apsūdz neatļautā šauruma šķērsošanā. ASV uz to atbild, bloķējot Irānas ostas, lai neļautu Irānai eksportēt savu naftu.