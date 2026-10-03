Francijā skolu protestos aizturēti vairāk nekā 5000 cilvēku, lielākā daļa - nepilngadīgie
Francijā notiekošajos skolu protestos kopš pirmdienas ir aizturēti vairāk nekā 5000 cilvēku, piektdien paziņoja iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
Ministrs paziņoja Francijas telekanālam TF1, ka piektdien tika aizturēti 1747 cilvēki, bet ceturtdien - 1954.
Francija mēģina ierobežot vardarbīgos protestus, kurus vada jaunieši, kas ir neapmierināti ar valsts izglītības sistēmas stāvokli.
Apmēram 85% no aizturētajiem ir nepilngadīgi. Lielākā daļa no viņiem ir skolēni, bet tas ne vienmēr nozīmē to, ka viņi mācījās skolās, pie kurām tika aizturēti, sacīja Nunjess.
Piektdien protesti skāra pavisam 735 skolas, kas ir par 30% mazāk nekā ceturtdien, savukārt pie 158 skolām izcēlās nekārtības.
Nunjess paskaidroja, ka drošības spēki ir sistemātiski iejaukušies nemieru, īpašuma bojāšanas un vardarbības aktu gadījumos.
Ministrs nosauca šo protestu mērogu par pārsteidzošu un vainoja tajos sociālos medijus un galēji kreisās partijas "Nepakļāvīgā Francija" (LFI) ietekmi.
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Nunjess sacīja, ka politiskā mobilizācija ir palīdzējusi protestu kustībai iegūt impulsu, bet piebilda, ka vardarbība tajos ir kļuvusi nekontrolējama.
Vienā video, kas piektdien izpelnījās plašu uzmanību, bija redzams, kā policists tiek notriekts zemē un spārdīts.
Skolēnu pārstāvji distancējās no vardarbības, bet aicināja turpināt šos protestus.
Lai gan valdība uzsvēra, ka policisti un žandarmi rīkoja savaldīgi, citi vainoja viņus pārmērīga spēka lietošanā pret protestētājiem.
Izglītības ministrs Eduārs Žefrē plānoja tikties ar vidusskolu audzēkņiem un augstskolu studentiem, lai apspriestu viņu prasības.
Tika ziņots, ka piektdien protesti turpinājās pie vairāk nekā 500 skolām un notika jauni vardarbības akti.
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Aptuveni 400 vidusskolas piektdien bija slēgtas un piedāvāja attālinātas mācības. Cilvēkiem bija aizliegts protestēt pie slēgtajām skolām.
Skolēni no pagājušās nedēļas ir rīkojuši protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šīgada karstuma viļņu laikā.
Protesti sākās pagājušo piektdien Parīzes piepilsētās Ildefransas reģionā, bet tagad ir izplatījušies uz citām pilsētām valsts mērogā. Ceturtdien protestiem pievienojās universitāšu studenti, bloķējot piekļuvi apmēram 30 studentu pilsētiņām.
Protesti vairākkārt ir kļuvuši vardarbīgi, un Iekšlietu ministrija brīdinājusi par iespējamiem "pilsētu nemieriem". Ir notikuši uzbrukumi policistiem, bet desmitiem skolēnu un pedagogu ir tikuši ievainoti.
Tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns ir ierosinājis vecākiem samaksāt par postījumiem, kurus viņu bērni nodarījuši demonstrāciju laikā.