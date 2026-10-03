Orbānam draud cietumsods? Ungārijā izmeklē Ukrainas bankas inkasatoru aizturēšanu
Jaunā Ungārijas valdība ir uzsākusi virkni izmeklēšanu pret iepriekšējās valdības locekļiem, un apsūdzības var tikt izvirzītas pat personīgi pret Viktoru Orbānu.
Ukrainas inkasatoru aizturēšana Ungārijā martā, kuru laikā tika konfiscēti desmitiem miljonu eiro un ASV dolāru, kā arī zelts, varētu kļūt par pirmo krimināllietu tieši pret bijušo Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, vēsta "Financial Times".
Jaunā Ungārijas valdība, kuru vada Pēters Maģars, sākusi plašu iepriekšējās varas pārstāvju darbības pārbaudi. Kampaņas, ko varasiestādes dēvē par operāciju "Attīrošā uguns", mērķis ir izmeklēt iespējamas korupcijas saites un varas ļaunprātīgu izmantošanu, kas varētu būt uzkrājušās Orbāna 16 valdīšanas gados.
Viens no nopietnākajiem gadījumiem varētu būt saistīts ar Ukrainas inkasatoru aizturēšanu. 5. martā Ungārijas Pretterorisma centra TEK darbinieki apturēja Ukrainas "Oščadbank" automašīnas, kas no Austrijas uz Ukrainu veda skaidru naudu un zeltu. Transportlīdzekļos atradās 40 miljoni ASV dolāru, 35 miljoni eiro un deviņi kilogrami zelta stieņu. Kravas kopējā vērtība bija aptuveni 70 miljoni eiro.
Ukrainas puse toreiz paziņoja, ka tā bijusi regulāra bankas operācija, kas iepriekš vairākkārt veikta caur Ungāriju. Bankas darbinieki tika aizturēti, un pret viņiem sākta izmeklēšana aizdomās par naudas atmazgāšanu.
Tomēr vēlāk netika atrasti pierādījumi par līdzekļu nelikumīgu izcelsmi, un Ungārijas varasiestādes pēc tam Ukrainai atdeva konfiscēto naudu un zeltu.
Tagad izmeklētāji pārbauda pašas operācijas apstākļus, tostarp versiju, ka Orbāns personīgi devis rīkojumu aizturēt Ukrainas inkasatorus, lai izmantotu situāciju saviem politiskajiem mērķiem.
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Bijušais prokurors Pāls Fīrts pirmdien apgalvoja, ka bijušais premjerministrs personīgi devis norādījumu specdienestiem aizturēt Ukrainas darbiniekus, kuri pārvadāja naudu. Pēc Fīrta teiktā, kad viņš par saņemto informāciju ziņojis vadībai, viņam izteikts rājiens, bet vēlāk pret viņu pašu sākta iekšējā izmeklēšana.
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Izmeklētāju uzmanību piesaistījusi arī Orbāna atrašanās TEK ēkā aizturēšanas dienā. Bijušais premjerministrs tur ieradies un runājis par it kā pieaugošiem terorisma draudiem.
Oficiālajās fotogrāfijās no pasākuma viņam līdzās redzami vairāki darbinieki, kuri vēlāk piedalījās operācijā pret Ukrainas inkasatoriem.
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