Pasaulē

Krievija uz Dobropiļļu nosūtījusi četras armijas; analītiķis kaujas mērogu dēvē par nepieredzētu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Frontes posms pie Dobropiļļas, kas stiepjas aptuveni 50 kilometru garumā, kļuvis par vienu no vērienīgākajām kaujām Krievijas un Ukrainas karā, uzskata OSINT eksperts Klemāns Molēns.

Krievija uz Dobropiļļu nosūtījusi četras armijas; ...

Franču militārais OSINT analītiķis Klemāns Molēns ziņo, ka Krievijas spēki šajā sektorā cieš ļoti lielus zaudējumus.

Molēns norāda, ka Krievija aptuveni 50 kilometrus garajā frontes posmā koncentrējusi četras armijas, cenšoties izlauzties līdz Dobropiļļai un tālāk uz rietumiem no Kramatorskas.

Foto: EPA/Scanpix
1. armijas korpusam "Azov" joprojām izdodas apturēt Krievijas ofensīvu.
1. armijas korpusam "Azov" joprojām izdodas apturēt Krievijas ofensīvu.

"Krievijas karaspēks katru dienu uzbrukumos nosūta simtiem karavīru. Simti tiek iznīcināti, tomēr 1. armijas korpusam "Azov" joprojām izdodas apturēt Krievijas ofensīvu," sacīja eksperts.

Analītiķis ziņo, ka šajā virzienā Krievijas spēki izmanto lielu skaitu bezpilota lidaparātu un vadāmo aviācijas bumbu, kā arī iesaista ievērojamu skaitu karavīru.

Molēns norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā Krievijas bruņotajiem spēkiem šajā frontes sektorā izdevies gūt vairākus panākumus un tagad tie apdraud Dobropiļļu no dienvidiem.

Ukrainas spēki turpina Krievijas karaspēka virzību aizkavēt un atsevišķos posmos veiksmīgi īsteno pretuzbrukumus.

"Pašlaik situācija Družkivkas virzienā ir daļēji stabilizējusies. Taču to nevar teikt par Dobropiļļas apkārtni – tieši šeit Krievija pašlaik turpina galveno virzību uz priekšu," secināja Molēns.

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