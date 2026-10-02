Shein peļņa nogāzusies par 67% - Eiropā pircēji sāk novērsties no lētās modes giganta
Ķīnas izcelsmes ātrās modes gigants “Shein”, kas savu popularitāti uzbūvējis uz ārkārtīgi zemām cenām, vairs nav tik lēts kā agrāk. Uzņēmums Eiropā paaugstinājis cenas, bet pircēju aktivitāte vienā no tā svarīgākajiem tirgiem strauji sarukusi – pārdošanas apjomi Eiropā kritušies gandrīz par 14%, savukārt “Shein” koriģētā ceturkšņa peļņa gada laikā nogāzusies par 67%.
“Shein” otrajā ceturksnī nopelnīja 228 miljonus ASV dolāru (aptuveni 194 miljonus eiro), kas ir par 67% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada.
Īpaši nepatīkamu ainu uzņēmumam rāda Eiropa. “Shein” ieņēmumi šajā tirgū gada laikā samazinājušies par 13,9% līdz 3,77 miljardiem dolāru. Uzņēmums jau pirms jaunu Eiropas Savienības noteikumu stāšanās spēkā bija sācis paaugstināt cenas un samazināt izdevumus reklāmai. Arī ASV, kas ir vēl viens “Shein” ārkārtīgi nozīmīgs tirgus, pārdošanas apjomi sarukuši par 6% līdz 2,5 miljardiem dolāru.
Kopējie uzņēmuma ieņēmumi gan nav samazinājušies – tie pieauguši par 0,9% līdz 11,08 miljardiem dolāru. Situāciju galvenokārt izglābusi strauja izaugsme Latīņamerikā, kas kompensējusi kritumu Eiropā un ASV.
Cenu kāpums ir īpaši būtisks uzņēmumam, kura biznesa modelis gadiem balstījies uz iespēju piedāvāt apģērbu un aksesuārus par dažiem eiro. Tieši ārkārtīgi zemās cenas savulaik palīdzēja “Shein” strauji izkonkurēt tradicionālos modes tirgotājus un piesaistīt miljoniem gados jaunu pircēju. Taču šo modeli uzturēt kļūst arvien dārgāk. Milzīgu daļu preču “Shein” klientiem piegādā ar aviotransportu tieši no Āzijas. Tuvo Austrumu konfliktu dēļ pieaugušas aviācijas degvielas un kravu pārvadājumu izmaksas, un “Shein” preču piegādes izmaksas ceturksnī palielinājušās par 18,1%.
Turklāt Eiropā uzņēmums jau laikus sāka celt cenas, gatavojoties jaunām izmaksām, kas saistītas ar lēto sūtījumu ievešanu Eiropas Savienībā. No 1. jūlija Eiropas Savienībā ieviesta trīs eiro nodeva zemas vērtības e-komercijas sūtījumiem. Tieši šādi nelieli pasūtījumi, kas pircējiem tiek sūtīti tieši no Āzijas, ilgstoši bijuši viens no “Shein” biznesa pamatiem.
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Būtiski, ka Eiropas pārdošanas kritums bija sācies vēl pirms jaunās nodevas stāšanās spēkā – laikā, kad uzņēmums tai tikai gatavojās, tostarp palielinot cenas.
Jau līdz rezultātu publiskošanai “Shein” akciju vērtība bija sarukusi par vairāk nekā 27% salīdzinājumā ar sākotnējā piedāvājuma cenu. Pēc vājo rezultātu publiskošanas akcijas vienā dienā nogāzās vēl par 14%, sasniedzot līdz tam zemāko līmeni. Uzņēmuma tirgus vērtība no aptuveni 26 miljardiem dolāru pēc debijas bija sarukusi līdz aptuveni 17 miljardiem dolāru.
Tagad “Shein” cenšas mainīt savu biznesa modeli. Uzņēmums vēlas Eiropā uzglabāt vairāk preču, tādējādi samazinot atkarību no atsevišķu lētu sūtījumu nogādāšanas ar lidmašīnām tieši no Āzijas. Tāpat uzņēmums plāno palielināt dārgāku zīmolu un preču īpatsvaru savā piedāvājumā. Tas “Shein” ir būtisks pavērsiens – uzņēmumam, kas pasaules popularitāti lielā mērā ieguva tieši ar dažus eiro vērtām kleitām, krekliem un aksesuāriem, tagad jāmeklē veids, kā noturēt pircējus laikā, kad tā galvenā priekšrocība – ārkārtīgi zemās cenas – kļūst arvien grūtāk saglabājama.