Vēl pirms dažām dienām apliecināja mīlestību. Īlons Masks pēkšņi pametis četru savu bērnu māti
Miljardiera Īlona Maska un tehnoloģiju uzņēmuma “Neuralink” vadītājas Šivonas Zilisas attiecības ir beigušās. Zilisa, kurai ar Masku ir četri kopīgi bērni, sociālajos tīklos atklājusi, ka šķiršanās notikusi pēkšņi un bez brīdinājuma – vēl dažas dienas iepriekš abi sarakstē viens otram apliecinājuši mīlestību.
“Grūti vienas nedēļas laikā no iemīlēšanās nonākt līdz tam, ka cilvēks jāatlaiž,” 2. oktobrī vietnē “X” rakstīja Zilisa, piebilstot, ka šķiršanās viņai bijusi negaidīta.
Zilisa savā paziņojumā daudz rakstījusi arī par abu ģimeni. Viņa norādījusi, ka kopā ar bērniem centusies Maskam radīt vietu, kur viņš varētu justies mierīgi un droši, prom no saspringtās uzņēmējdarbības un publiskās dzīves.
Pārim ir četri bērni – 2021. gadā dzimušie dvīņi Straiders un Azūra, 2024. gadā dzimusī meita Arkādija un jaunākais dēls Seldons, par kura piedzimšanu kļuva zināms 2025. gadā. Zilisa rakstījusi, ka, neraugoties uz attiecību beigām, viņai palikušas četras “skaistas mazās mīlestības” – abu bērni.
Kopā ar paziņojumu par šķiršanos Zilisa publiskojusi arī ekrānuzņēmumu ar vienu no pēdējām sarakstēm ar Masku.
Tajā viņa pēc kopīgām brokastīm rakstījusi Maskam, ka bijis ļoti patīkami viņu satikt un ka viņu mīl. 24. septembrī Masks atbildējis, ka arī viņu mīl. Sarakstē Masks arī pieminējis, ka tikai vēlāk sapratis – būtu varējis Zilisu uzaicināt uz Baltajā namā rīkotām valsts vakariņām par godu Ķīnas prezidentam Sji Dzjiņpinam.
Masks un Zilisa sākotnēji nebija romantisks pāris. Iepriekš vēstīts, ka Masks palīdzējis Zilisai kļūt par māti kā spermas donors, bet abu attiecības vēlāk pāraugušas romantiskās. Zilisa ir augsta līmeņa tehnoloģiju nozares vadītāja un strādājusi Maska neirotehnoloģiju uzņēmumā “Neuralink”. Līdz šim abi savu privāto dzīvi lielākoties turējuši ārpus uzmanības centra, lai gan Zilisa laiku pa laikam sociālajos tīklos publicējusi ģimenes fotogrāfijas.
Pēc šķiršanās viņa atzinusi, ka viņas mērķis attiecībās bijis sniegt Maskam stabilitāti, mieru un sajūtu, ka viņš tiek saprasts. Pats Masks par Zilisas publiskoto paziņojumu pagaidām nav izteicies.